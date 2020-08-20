بديلة "كابتن مارفل" تكشف كواليس صناعة البطلة الخارقة

رغم أن موعد طرح الجزء الثاني من فيلم البطلة الخارقة "Captain Marvel" ما زال بعيداً، إلا أن صُناعه وجدوا سبيلاً لإثارة حماس وشوق الجمهور للجزء المقبل.





ووفقاً لموقع "كوميك بوك" الأمريكي، نشرت الممثلة ومؤدية الحركات الخطرة جوانا بينيت مقطع فيديو قصير يتضمن مشهداً لقيامها بحركات خطرة بدلاً من الممثلة بري لارسون، التي تلعب دور كابتن مارفل.

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ونال مقطع الفيديو انبهار الجمهور، الذي شاهد كواليس صناعة مشهد تحول كارول دنفر الجندية إلى البطلة الخارقة كابتن أمريكا في معركة ملحمية تمتلئ بمشاهد الأكشن المتقنة.





وأثار مقطع الفيديو حماس الجمهور والمشاهير على حد سواء، فأعاد البعض نشره مصحوباً بتعليق: "أتمنى مشاهدة المزيد من هذه المشاهد في الجزء الثاني".

الفيلم من إخراج نيا داكوستا وتأليف ميجان مكدونل وبطولة بري لارسون وتيسا تومبسون.