الخليج 365 - حليمة الشرباصيالجمعة 2020/8/21 12:21 ص بتوقيت أبوظبي
رغم أن موعد طرح الجزء الثاني من فيلم البطلة الخارقة "Captain Marvel" ما زال بعيداً، إلا أن صُناعه وجدوا سبيلاً لإثارة حماس وشوق الجمهور للجزء المقبل.
ووفقاً لموقع "كوميك بوك" الأمريكي، نشرت الممثلة ومؤدية الحركات الخطرة جوانا بينيت مقطع فيديو قصير يتضمن مشهداً لقيامها بحركات خطرة بدلاً من الممثلة بري لارسون، التي تلعب دور كابتن مارفل.
ونال مقطع الفيديو انبهار الجمهور، الذي شاهد كواليس صناعة مشهد تحول كارول دنفر الجندية إلى البطلة الخارقة كابتن أمريكا في معركة ملحمية تمتلئ بمشاهد الأكشن المتقنة.
وأثار مقطع الفيديو حماس الجمهور والمشاهير على حد سواء، فأعاد البعض نشره مصحوباً بتعليق: "أتمنى مشاهدة المزيد من هذه المشاهد في الجزء الثاني".
الفيلم من إخراج نيا داكوستا وتأليف ميجان مكدونل وبطولة بري لارسون وتيسا تومبسون.
كانت هذه تفاصيل خبر بديلة "كابتن مارفل" تكشف كواليس صناعة البطلة الخارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.