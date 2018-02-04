لين الحايك تخطف الأنظار بعد تخليها عن ثوب الطفولة على مسرح The Voice Kids

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رنا صلاح الدين - القاهرة _ سناء الطويلة
قدمت اللبنانية لين الحايك، نجمة الموسم الأول من برنامج «The Voice Kids»، أول أغنية لها على مسرح البرنامج في الحلقة النهائية من الموسم الثاني.
لين الحايك، قدمت أغنية «عم بكبر»، وخطفت الأنظار على مسرح البرنامج بجمالها وأناقتها، بعد ظهورها بشكل أكبر ومختلف عن العام الماضي وساعدتها إطلالتها في التخلي عن ثوب الطفولة الذي عرفه بها جمهورها.
وكانت لين الحايك ضمن فريق الفنان العراقي كاظم الساهر، وحصدت لقب البرنامج بفضل تصويت الجمهور لها لتكون أول “أحلى صوت” للبرنامج في نسخته للأطفال.
كما أن لين الحايك، شاركت في الدعاية للموسم الثاني من البرنامج في بداية حلقات تجارب الأداء، وزفت خبر القبول للبرنامج لبعض المتسابقين.
يذكر أن الحلقة النهائية من البرنامج شهدت التنافس بين كل من أشرقت أحمد من فريق تامر حسني، وحمزة لبيض من فريق كاظم الساهر، ولجي المسرحي من فريق نانسي عجرم.
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