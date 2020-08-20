شكرا لقرائتكم خبر عن "وإنت عامل إيه".. مهرجان جديد يجمع عدوية شعبان عبد الرحيم وشقيقيه خميس وسيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الشعبى عدوية شعبان عبد الرحيم، لطرح مهرجان جديد مع شقيقه خميس، بعنوان "وإنت عامل ايه"، من كلمات إسلام خليل، وألحان شقيقه سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع محمد حريقة، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة علي يوتيوب حسبما أكد سيد شعبان عبد الرحيم لـ"الخليج 365".

وكان عدوية شعبان عبد الرحيم قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "إثيوبيا عايزة إيه" كاملة، وهى الأغنية التى يغنيها على طريقة والده الشهيرة، والأغنية كلمات إسلام خليل، كنوع من التعبير عن غضب المصريين من أثيوبيا بسبب سد النهضة.

وتقول كلمات الأغنية "إثيوبيا عايزة إيه بصراحة كده ما تقول لحد دلوقتى مصر بتتعامل بالأصول، مصر دولة سلام مصر مش عاوز غير الصراحة فى الكلام ونحب لبعض الخير، هو احنا لو عطشنا هاتستفيدوا إيه، عاوزة إيه إثيوبيا بتعاند مصر ليه، قاعدين بتزهقونا لكن إحنا مش هنمل، حقنا مش هينقص في النيل ولا هيقل، شهدنا عليكم العالم وحقنا اثبتناه.

كما طرح ابن "شعبولا" منذ فترة أغنيه بعنوان "غابت شمس عمرى" من ألحان شقيقه سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع إسلام شيبسى وكلمات الشاعر سامح الكومى، كما انتهى عدوية من تجهيز أغنية سينجل جديدة بعنوان "يا زمن أحكى الحكاية" من كلمات الشاعر صلاح مندى، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع الموسيقى ميدو مزيكا، ومن المقرر أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة