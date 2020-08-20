شكرا لقرائتكم خبر عن عثمان أبو لبن: أخرجت كليب "يحكيلى عنها" لـ هشام عباس بالصدفة ومكنتش بعرف أخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج عثمان أبو لبن، درجاتى كانت وحشة جدا في الجامعة ووالدى قالى انت كده مع نفسك وأنا مش هاصرف على واحد مبيشتغلش ويموت نفسه في الدراسة، وأنت علم نفسك ومليش دخل بيك تانى وبطل يصرف عليا تماما، وانا بشكره وبقدم له التحية لأنه علمنى المسؤولية بجد ولو أقدر أعمل كده مع ولادى كنت عملتها.





وأضاف خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلى" تقديم الإعلامية منى الشاذلى المذاع على قناة cbc، اشتغلت حاجات كتير، وأخرجت كليب أغنية "يحكيلى عنها" وانا طالب ومكنتش لسه بعرف أخرج أصلا ولا أي حاجة بس، وانا بس اتفرجت وركبت الصور بالشكل اللى بشوفه وجت معايا صدفة





فيلم "تؤام روحى" يحمل فكرة مختلفة على السينما المصرية، ويشارك في بطولته كلا من، الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن احمد، الفيلم يدور فى إطار رومانسى، ويقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الردّاد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من كتابة أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن.