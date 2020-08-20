شكرا لقرائتكم خبر عن عثمان أبو لبن: أفلامى كان وشها حلو بدليل أمينة خليل اتخطبت وهنا الزاهد اتجوزت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج عثمان أبو لبن، فيلم "تؤام روحى" فكرته مختلفة وأنا بحب أعمالى تكون مميزة، وأنا شخص مؤمن بالحب والفيلم مليئ بالرومانسية، وانا شايف ان وقته كان مناسب حاليا في وسط الدربكة بتاعة كورونا لازم مشاعرنا تروح لحتة تانية.





وأضاف خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلى" تقديم الإعلامية منى الشاذلى المذاع على قناة cbc، فيلم "تؤام روحى" كان معمول قبل ظهور الكورونا بكتير وكان المفروض ينزل في عيد الحب الماضى، وكان متبقى لنا يوم تصوير واحد ولكن تم تأجيله، والحمد لله أن حصل كده لأن لو كان نزل دور العرض مكنش هيكمل 3 أيام والسينمات كلها كانت هتقفل





وردا على سؤال بانه وش حلو على النجوم، قال، الحمدل له ده رزق احنا بنجتهد بس مش اكتر، وأخر فيلمين ليا حصلت فيهم حاجة غريبة ففي فيلم "قصة حب" هنا الزاهد اتجوزت بعدها، وحاليا فيلم "تؤام روحى" امينة خليل اتخطبت، مداعبا الجمهور "بس انا مش شغال خاطبة"





فيلم "تؤام روحى" يحمل فكرة مختلفة على السينما المصرية، ويشارك في بطولته كلا من، الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن احمد، الفيلم يدور فى إطار رومانسى، ويقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الردّاد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من كتابة أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن.