شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يقدم "عمر الناجى" فى 8 حلقات على watch it.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم أمير كرارة، لمسلسله الجديد "عمر الناجى" ، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 8 حلقات، والمقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى.

وعلم الخليج 365، أن المسلسل سيقدم على سلسلة أجزاء، أسوة بالمسلسلات الأمريكية، فضلا عن ترجمته بعدة لغات، نظرا لضخامة الإنتاج والسيناريو الجيد والقصة التى يقدمها بيتر ميمى وكرارة سويا، كما يتم تصويره منتصف شهر سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.

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كما يقدم المخرج بيتر ميمى، مسلسل " الاختيار2"، مع النجم كريم عبد العزيز، ويكتب المسلسل هانى سرحان، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، إنتاج سينرجى.