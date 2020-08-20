شكرا لقرائتكم خبر عن ولاء الشريف تنضم لمسلسل "فى يوم وليلة" مع أحمد رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة الشابة ولاء الشريف على مسلسل " فى يوم وليلة"، للنجم أحمد رزق والمقرر انطلاق تصويره أول سبتمبر المقبل، وتجرى الجهة المنتجة باقى التعاقدات مع النجوم المشاركين فى العمل بجانب رزق بعد انضمام الفنانة آيتن عامر لتجسد دور البطولة النسائية أمامه.

وينتمى المسلسل لنوعية الـ45 حلقة وتدور أحداثه فى إطار الغموض والإثارة، كما انتهى المؤلف مصطفى جمال هاشم من كتابة20 حلقة، وتعاين مخرجة العمل شيرين عادل ديكورات المسلسل قبل انطلاق تصويره، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإنتاج شركة سينرجي.

يذكر أن آخر أعمال ولاء الشريف مسلسل "أبو العروسة" من تأليف هانى كمال وإخراج كمال وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، وشارك فى بطولته سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقى ورانيا فريد شوقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازى وكارولين عزمى.