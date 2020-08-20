شكرا لقرائتكم خبر عن طرح مهرجان "فلوس فلوس" لـ عمر كمال وحمو بيكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح مطرب المهرجانات عمر كمال أغنية "فلوس فلوس" بالتعاون مع حمو بيكا، الخميس، حيث قال عمر كمال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"دلوقتى ممكن تسمعوا تراك( فلوس ..فلوس ) ع اليوتيوب".



عمر كمال وحمو بيكا - حمو بيكا (1)

وفي وقت سابق، شارك المطرب عمر كمال، عبر صفحته بموقع فيس بوك، فيديوهات خلال غنائه بصحبة مطرب المهرجانات حمو بيكا بإحدى القرى بالساحل الشمالى، حيث ظهر الثنائى على المسرح أمام الجمهور بالقرب من شاطئ البحر، وعلق قائلا: "عمر وبيكا فى الساحل".



عمر كمال وحمو بيكا - حمو بيكا (2)

ونشر عمرو كمال فيديو آخر، وعلق قائلا: "الحمد لله على حب الناس فى كل مكان"، وأضاف على فيديو آخر: "الدنيا حلوة فى الساحل".

على صعيد آخر، قررت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، تأجيل محاكمة المغني الشعبي "حمو بيكا" الي جلسة 4 أكتوبر المقبل للاطلاع علي أوراق القضية، بعد اتهامه بسب الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

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كان قد تقدم ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ لنيابة الدخيلة في الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه المطرب الشعبي محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ"حمو بيكا"، باقتحام منشأة عامة، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب الفنان هاني شاكر.

قال محامي نقابة الموسيقيين في الدعوى القضائية، إن حمو بيكا اعتدى لفظيا على الفنان هاني شاكر ووجه له السباب خلال تواجده بنقابة الموسيقيين، وأن حمو بيكا يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء من خلال البلطجة وهو غير متوفر فيه الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.

وباشرت نيابة الدخيلة التحقيق مع حمو بيكا، وأخذ أقواله فى واقعة سب وقذف هانى شاكر ونقابة الموسقيين أثناء تواجده للحصول على تصريح لحفل فنى، وقام بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى الخاص به ليظهر استياءه من اللجنة والنقابة لتعنتها معه.