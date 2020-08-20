بعد تسريب "أماكن السهر" دينا الشربيني تتصدر "تويتر".. ومغرودن: "ضايفة حلاوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدر اسم الفنانة دينا الشربيني قوائم الموضوعات الأكثر رواجًا عبر "تويتر"، تزامنًا مع تسريب فيديو كليب "أماكن السهر"، للنجم عمرو دياب.

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي الموقع مع الـ"هاشتاج"، وجاءت التعليقات كالتالي: "يارب شخص زي دينا الشربيني يصالحنا على الحياة ويخلينا نعيش من تاني"، "دينا الشربيني ضايفة حلاوة مش طبيعية على كليب عمرو دياب"، "عمرو دياب ودينا الشربيني في أماكن السهر حاجة قمر خالص"، "عاوزة يتغنالي زي دينا الشربيني"، "ياريتني كنت دينا الشربيني"، "الكليب الجديد جامد وعمرو ثانية وهيطلع قلوب من عينيه".

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وأعلن الشاعر تامر حسين عن تسريب فيديو كليب "أماكن السهر"، وناشد محبو الهضبة بعدم التفاعل مع النسخة المُسربة.

"أماكن السهر" كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، إخراج أحمد خالد.

وقرر "الهضبة" عمرو دياب، طرح كليب "أماكن السهر"، غدا الجمعة، وهي الأغنية الثالثة، بعدما قدم "يا بلدنا يا حلوة" و"مالك غيران".