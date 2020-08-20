"توأم روحي" يتجاوز ربع مليون جنيه في يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حقق فيلم "توأم روحي" في يومه الثاني بدور العرض السينمائية، أمس الأربعاء 19 أغسطس، إيرادًا قُدر بـ277 ألفًا و643 جنيهًا.

وجاء إجمالي ما حققه الفيلم في يومين منذ طرحه أول أمس الثلاثاء "372 ألفًا و192 جنيهًا".

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبولبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، ويشهد آخر ظهور للفنانة الراحلة رجاء الجداوي.