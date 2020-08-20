أصالة تهنئ جمهورها بالعام الهجري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة السورية أصالة على تهنئة جمهورها ومتابعيها بالعام الهجري الجديد، من خلال حسابها بموقع "تويتر".

وغردت "أصالة"، قائلة: "كل عام والأمة الإسلامية بخير وسلام وصحة روح وقلب وجسد، ونسأل الله في هذا اليوم المبارك، أن يبارك بأولادنا وأحبتنا ورفاق دربنا، ويحفظ بلادنا ويجمعنا على محبته وطاعته.. أمين يارب العالمين".

من ناحية أخرى، انتهت أصالة مؤخرًا، من تصوير غلاف ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم".