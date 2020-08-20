بالفيديو .. عمر كمال وبيكا يطرحان "فلوس فلوس"

طرح مطرب مطربا المهرجانات عمر كمال و حمو بيكا أحدث أغانيهما "فلوس فلوس"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". أغنية "فلوس فلوس" من غناء عمر كمال وحمو بيكا، وكلمات إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو. وفي نفس السياق، روج عمر كمال للأغنية من خلال نشر البوستر الدعائي الخاص بها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقًا": " دلوقتى ممكن تسمعوا تراك "فلوس .. فلوس" على اليوتيوب ". حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقًا": " دلوقتى ممكن تسمعوا تراك "فلوس .. فلوس" على اليوتيوب ". Advertisements على صعيد آخر، قررت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، تأجيل محاكمة المغني الشعبي "حمو بيكا" لجلسة 4 أكتوبر المقبل للاطلاع علي أوراق القضية، بعد اتهامه بسب الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة. للاطلاع علي أوراق القضية، بعد اتهامه بسب الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة. كان قد تقدم ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ لنيابة الدخيلة في الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه المطرب الشعبي محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ"حمو بيكا"، باقتحام منشأة عامة، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب الفنان هاني شاكر.

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