أحمد حاتم يغازل زوجته بجملة من "أماكن السهر" للهضبة

شارك الفنان أحمد حاتم متابعيه و جمهوره بصورة جديدة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "حاتم" في الصورة برفقة زوجتة على يخت في البحر، معلقاً على الصورة، مستعيناً بجملة من أغنية "أماكن السهر" للهضبة عمرو دياب،:" ده حبيبي لو نزل .. ع الأرض في ناس تعتزل .. عشان خطرك دي يا عمور ".

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يذكر أن، اخر أعمال الفنان أحمد حاتم، فيلم "الغسالة"، والذي يعرض حالياً من خلال دور العرض السينمائي.

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف

الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة اصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.