على طريقة الفيديو كليب .. لطيفة تطرح أحدث أغانيها "خليني"

طرحت الفنانة التونسية لطيفة أحدث أغانيها التى تحمل إسم "خليني" على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: ياسين الحمزاوي، وألحان و توزيع موسيقي: أمين القلسي، جيتار: إيهاب ليمام، إيقاع تونسي: جلال الشواشي، صولو كيبورد: محمد الرزڨي.

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وكان أخر أعمال لطيفة أغنيتها "رد الباب وغرب"، والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، حيث حققت نجاحاً كبيراً بأكثر من مليون و 200 ألف مشاهدة بعد شهر من طرحها.