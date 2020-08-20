زوج هالة صدقي يطلب تحويلها للطب الشرعي ..والأخيرة: يسعى لتشويه سمعتي

ظهر زوج الفنانة هالة صدقي عبر فيديو يوضح حقيقة المشاكل المتداولة مع طليقته، وأكد أن هناك مستندات رسمية تثبت استيلاء "صدقي" على أمواله، مشيرًا إلى أن القانون لم ينصفه حتى الآن.

وعلى جانب أخر، أثارت الفنانة هالة صدقي، حالة من الجدل بعد ظهور زوجها مُطالبًا بتحويلها للطب الشرعي وعمل تحليل DNA ، منكرًا نسب أبنائه منها إليه، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمحامي اتهم خلاله الفنانة هالة صدقي بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل بشكل مثير للدهشة، ودون أى سند قانوني.

ولجأت الفنانة هالة صدقي، للنائب العام بعد إثارة هذه الأقاويل من زوجها ومُحاميه، وتقدمت بمذكرة إلى النائب العام، ضد المحامي، يدعى صلاح السقا، ظهر في مقطع فيديو ووجه خلاله اتهامات لها بالاستيلاء على

أموال زوجها سامح سامي، ورفع دعوى إنكار نسب أولادها.

وقال المحامي في تصريحات صحفية إن "هناك العديد من القضايا بين الفنانة المصرية صدقي وزوجها المقيم حاليًا في أمريكا، أبرزها قضية إنكار النسب".

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وأضاف: أن زوج هالة صدقي، قام بعمل توكيل عام لها، وأنه فوجئ في اليوم التالي مباشرة بقيامها ببيع قطعة أرض لنفسها، خلال فترة زواجهما، ثمنها يتجاوز مبلغ 6 مليون جنيه، وبدأت إثر ذلك المشاكل بينهما وسافر بعدها إلى أمريكا " وأشار إلى أن هالة صدقي عانت من مشاكل إنجاب وسافرت إلى العاصمة لندن لإجراء حقن مجهري، وسط شكوك من زوجها بنسب الأبناء لها، مؤكداً أن

"زوج الفنانة صدقي يؤكد أن هالة ليست أما للأبناء الذين تدعي أمومتها لهم"، وأن "البويضات التي تم أخذها في لندن ليست لهالة صدقي".

وردت الفنانة هالة صدقي على هذه الإتهامات التي تعرضت لها، حيث قالت في بيان، بإنها فوجئت بمقطع مصوّر لشخص يدّعي أنه محام، يتهمها فيه بالإستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل، ودون أي سند قانوني، وبشكل يثير الدهشة، كما تطرق إلى أمور عائلية خاصة، لم يبت فيها القضاء.

وأضافت: يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل مني ومن سمعتي، بعد أن خسر قضية النفقة، رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي، إلا أنه ومع الأسف الشديد لم يحترم ذلك أو يضعه نصب عينيه.

وأكد البيان أنّ المحامي الخاص بالفنانة سيتقدم بمذكرة للنائب العام؛ لرفع قضية تشهير ضد هذا الشخص، وكذلك ضد زوجها السابق، كما سوف تتم مخاطبة نقابة المحامين للنظر في مدى مهنية ما حدث، وقياس الأضرار الواقعة على أسرة الفنانة جراء ذلك.