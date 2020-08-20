فيديو من الساحل الشمالي .. محمد رمضان يلتقط الصور مع جمهوره

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "رمضان" في الفيديو برفقة جمهوره في إحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي، معلقاً، قائلاً:" الحب في مراسي .. ثقة في الله نجاح ".

يذكر أن، أخر أعمال "رمضان" الغنائية كليب أغنية "تيك توك"، مع النجم العالمي سوبر كاسو، من إخراج حسام الحسيني، ومن كلمات فرغلي بلاكس، وسوبر ساكو،

وألحان فرغلي بلاكس، ودا كابوس، وتوزيع سوبر ساكو، وكسر الفيديو كليب حاجز الـ

14 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً. "يوتيوب".

وشارك النجم محمد رمضان في الماراثون الرمضاني الماضي 2020، من خلال مسلسل "البرنس" مع عدد من نجوم الفن، وأبرزهم:" أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامي، أحمد داش، نور اللبنانية "، المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.