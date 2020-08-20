على طريقته ..حمدي المرغني يحتفل بـ عيد ميلاد زوجته

هنأ الفنان حمدي المرغني، زوجته إسراء عبد الفتاح، بمناسبة عيد ميلادها، وذلك على حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشر "حمدي" صورة برفقه زوجته، وعلق عليها قائلاً:" كل سنة وأنتي معايا ياحبيبتي، كلسنه وأنتي سندي وضهري،كل سنه وأنتي سر سعادتي،
كل سنه وأنا بحبك يادُنيتي، ربنا يخليكي ليا أنتي وتمارا، وربنا يقدرني أكون سبب سعادتكم وفرحتكم، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات
يذكر أن آخر أعمال المرغني مسلسل"إتنين في الصندوق"، والذي شارك به خلال موسم رمضان 2020، وهو من بطولة: محمد أسامة"أوس أوس"، إنتصار، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، والذي حقق مشاهدات عالية وقت عرضه على الشاشات التلفزيونية في شهر رمضان الماضي.
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