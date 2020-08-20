لهذه الأسباب لا تناموا بشعر مبلل..

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد يوم طويل من العمل والتنقل في الزحمة والعودة المتأخرة إلى المنزل، يكون الاستحمام آخر محطة بعد نهار مرهق، للإسراع نحو النوم دون الاكتراث للشعر المبلل.

ووفقا للخبراء، فإن الشعر المبلل أكثر عرضة للتلف، حيث يصبح رقيقا ومرنا. بالإضافة إلى ذلك، أثناء النوم، يتقلب الشخص من جانب إلى آخر كثيرا، ولهذا السبب يتشابك الشعر ويتجعد.

يحذّر الخبراء والأطباء من النوم بشعر مبلل، مشيرين إلى الأخطار الناتجة عن هذه العادة التي يصفوها بالسيئة.

ونصح الأطباء بأنه يجب على الشخص أن يقوم بتجفيف الشعر جيدا قبل النوم، وذلك حتى ولو كان رطبا قليل، فإن الشعر يحتفظ بالهشاشة.

ووفقا للخبراء، فإن الشعر المبلل يمكن أن يؤدي إلى التهاب بصيلات الشعر، والتي بدورها تؤدي إلى ظهور حكة وخراجات (طفح جلدي)، وفق موقع “med2”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الوسادة المبللة ينشط فيها عث الغبار، الأمر الذي يؤدي إلى حساسية ومشاكل في الجلد والتنفس.

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ويشير الخبراء إلى أن العدد الكبير من البكتيريا المتراكم في الفراش والوسائد يبدأ بالتكاثر بشكل أكثر فعالية في بيئة رطبة. وتخلق المنشفة المبللة أو الشعر المبلل جوا مثاليا لنمو البكتيريا الضارة، التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بعدوى.

ومن جهة أخرى يعتبر الشعر المبلل أكثر حساسية من الشعر العادي لذلك يحتاج الشعر المبلل إلى الرعاية والاهتمام، وعند تمشيطه يتعرض للضرر والمشاكل والتلف ومنها:

يصبح الشعر الرطب ضعيفاً ومتكسراً، تتعرض أعمدة الشعر للتلف والجفاف.

طرق صحية لتمشيط الشعر الرطب

يمكن تمشيط الشعر الرطب بطريقة سليمة لحمايته من المشاكل والضرر، ومنها:

تطبيق البلسم على الشعر بعد تنظيفه بالماء والشامبو، بدءاً من الجذور إلى الأطراف، للتخلص من عقد الشعر وجعله سلساً، وتسهيل تمشيطه. الابتعاد عن تجفيف الشعر بالمنشفة، لحماية الشعر من التقصف، والتشابك، وتدليكه بلطف بمنشفة ناعمة لامتصاص الماء من الشعر، بعد تنظيفه. تمشيط الشعر الرطب بمشط عريض الأسنان برفق، بدء من الأطراف إلى الجذور، للمحافظة على صحة الشعر المبلل وإزالة عقد الشعر وتنعيم الشعر، ويجب تجنب تمشيط الشعر بالفرشاة لحمايته من التلف.