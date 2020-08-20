تراند اليوم : علي أنغام فيروز.. سمية الخشاب بتتغزل في نفسها : الحلوة دي قامت تعجن – إتفرج

نشرت الفنانة سمية الخشاب فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

و ظهرت سميه الخشاب و هي تغني مع انغام الفنانه فيروز ” الحلوه دي قامت تعجن ” .

وجاءت التعليقات علي الصوره كالتالي :

– الحلوه فعلا

– قمر يا سميه

– الحلوه دي لا يمكن تعجن

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يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان أغنية “عربية أنا”، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية “يا تصيب يا تخيب”، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.