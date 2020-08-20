تراند اليوم : محمد دياب يتغزل في زوجته علي السوشيال ميديا – إتفرج

احتفل الفنان محمد دياب بعيد ميلاد زوجته هاجر الإبياري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر محمد دياب عدداً من الصور التذكارية برفقة زوجته، منها صور من حفل زفافهما و كتب معلقا: كل سنة وكل لحظة وانتى أحلى حاجة فى حياتى كل سنة وانتى معايا وحواليا فى كل حاجة فى حياتى ربنا يخليكى ليا ويقدرنى اسعدك بحبك أوى.

يذكر أن محمد دياب، خاض الموسم الرمضاني الماضي 2020، بأكثر من مسلسل هم “فرصة تانية” لـ ياسمين عبد العزيز، والاختيار لـ أمير كرارة، و”البرنس” لـ محمد رمضان.

مسلسل “فرصة تانية” بطولة ياسمين صبرى، بجانب نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، آيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبد.