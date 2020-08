تراند اليوم : علي مشارف إكتشاف مقبرة كليوباترة : الملكة التي جننت ملكات هيليوود

حقق علماء الآثار في مصر اكتشافا مذهلا أثناء البحث عن قبر كليوباترا، وفي الوقت الحالي، يثير هذا الأمر أسئلة أكثر من الإجابات حيث صرح أحدهم بأنه “لم ير شيئا مثيلا له من قبل”.

ووفقا لروسيا اليوم، فقد بحث علماء الآثار عن أدلة بالقرب من وسط الإسكندرية عن قبر كليوباترا، آخر حكام المملكة البطلمية في مصر، وواحدة من أشهر الفراعنة، لكنهم لم يعثروا عليه على مدار ألفي عام منذ وفاتها.

ويعتقد الكثيرون أن جميع بقايا الحاكمة العظيمة ربما دمرت بسبب زلزال قوي ضرب ساحل اليونان في عام 365 بعد الميلاد، ما تسبب في حدوث تسونامي، لتدمير المدينة القديمة.

وكرست الدكتورة كاثلين مارتينيز حياتها للعثور على قبر كليوباترا، وهي مقتنعة أنه يقع على بعد 30 ميلا خارج مدينة الإسكندرية، في موقع معبد تابوزيريس ماغنا القديم، المخصص للإلهة إيزيس.

وحققت عالمة الآثار عددا من الاكتشافات المثيرة للاهتمام، بما في ذلك 200 قطعة نقدية ملكية تصور وجه الملكة وبقايا مومياوات مصرية رفيعة المستوى تضيف وزنا لنظريتها.

ولكن، برنامج “مطاردة قبر كليوباترا” (The Hunt for Cleopatra’s Tomb ) على القناة البريطانية Channel 5، كشف أيضا عن اكتشاف واحد حير الدكتورة مارتينيز.

وقال عالم المصريات ومقدم البرامج، الدكتور غلين غودينهو: “مع مرور الأيام واستمرار الحفريات، وجدت كاثلين أن نصب المنارة هذا محاط بمقابر أغنى أفراد المجتمع. ومومياوات مغطاة بالذهب وامرأة ذات تعليم عال وتابوت لعائلة ثرية. لكنهم ليسوا الوحيدين الذين دفنوا هنا”.

وأشار غودينهو: “في أرضية الجسر المؤدي إلى قبر المنارة، اكتشفوا شيئا لم يُر مثله من قبل”.

وعثر الفريق، على توابيت منحوتة على الأرض مثل التوابيت الحجرية، بها بقايا بشرية لم يقع تحنيطها.

وأضاف الدكتور غودينهو: “تبدو البقايا البشرية، التي ربما تكون لأوصياء على قبر، فريدة من نوعها.

الأرض مصنوعة من الحجر الجيري وقد نحت المصريون توابيت مومياء في الحجر الجيري نفسه”.

وتابع: “لا يبدو أنها محنطة، فقط بقايا هيكل عظمي هناك الآن، ويمكن اكتشاف المزيد أيضا. إنه شيء لم نره في أي مكان آخر في مصر، لذا فالأسئلة التي تراودنا هي: من هم هؤلاء الناس؟، وكيف يرتبطون بأصحاب المقابر، وكيف يرتبطون بكليوباترا نفسها؟”

وواصل: “بالنسبة لكاثلين، ينصب تركيزها على نصب المنارة، فهي تبحث عن المزيد من الأدلة على أن هذا جزء من معبد جنائزي”.

وفي حين أن علماء الآثار غير متأكدين مما يعنيه هذا الاكتشاف، فإنهم في الوقت الحالي يعلقون الأمل على احتمال أن تؤدي الاكتشافات المماثلة إلى كشف اللغز”.

وأشار الدكتور غودينهو: “تُظهر الصور الجوية بوضوح كيف أن جدران الحجر الجيري التي كانت تشكل هذا الهيكل الكبير في ظل نصب المنارة انهارت من الزلازل على مر قرون. وهذه الجدران المنهارة تسد المدخل إلى الغرف غير المكتشفة والتي يمكن أن تحتوي على أدلة حيوية”.

وقال: “تمكن الفريق من إزالة كتلة واحدة فقط من الموقع حتى الآن، ومع ذلك، تقوم كاثلين بالفعل باكتشافات رائعة”.

وكشفت الدكتورة كاثلين كيف اكتشفت العديد من المعدات العسكرية الرومانية، مضيفة أن هذا الاكتشاف كان الأول من نوعه.

وأوضح الدكتور غودينهو: “هذه مجموعة عسكرية رومانية وهي الأولى التي تم العثور عليها في معبد تابوزيريس ماغنا القديم (Taposiris Magma)، إنها رابط مهم آخر للسلالة البطلمية”.

ملكات هيلوود جنن بالملكة الجميلة كيلوباترة فتسابقن علي تجسيدها

حيث جسدها عدد من نجوم السينما العالمية بهوليود منهم إليزابيث تايلور، وصوفيا لورين و فيفيان لي ، وكاتي بيري، ومونيكا بيلوتشي، و كلوديت كولبير، و ليونور فاريلا و أماندا بارى.

دعنا نلقي نظرة على بعض الأمثلة التى تم تصوير شخصية كليوباترا على الشاشة على مر السنين الماضية وفقا لموقع ” herbeauty”.

كاتي بيري

في حين أن كاتي بيري لم تلعب كليوباترا في فيلم ، إلا أنها ارتدت ملابسها في فيديوها الموسيقي لعام 2013 لأغنية Dark Horse، حيث كان معروف حب كاتي بيري لارتداء الملابس ذات الألوان الزاهية والأزياء الفريدة من نوعها،

واختارتها بعناية فائقة بما يتناسب مع الملكة المصرية التى كانت رمزا للجمال، وقدم هذا الفيديو الموسيقي بعض المشاهد بالخلفية، كانت نسخة فريدة وحديثة من كليوباترا ، لكن الفكرة تبقى ، إنها لا تزال أيقونة للأناقة حتى يومنا هذا.

مونيكا بيلوتشي

إذا لم تشاهد Asterix & Obelix: Mission Cleopatra – ماذا كنت تفعل في حياتك؟ هذا الفيلم كوميدي كنز وبصراحة ، لابد أن يشاهده الجميع، قد لا يكون الفيلم الأكثر دقة من الناحية التاريخية عن كليوباترا ،

لكنه أكثر الأفلام تسلية ستشاهده خاصة وأن مونيكا بيلوتشي جسدت دور كليوباترا فيه بشكل لا يصدقه عقل.

إليزابيث تايلور

كانت إليزابيث تايلور بالفعل أيقونة للجمال الشكلى والموضوعى في وقتها، لذا فمن المنطقي اختيارها لتلعب دور كليوباترا في فيلم ” كليوباترا” عام 1963 ، ورغم انه لم يكن الفيلم الوحيد الذى حمل اسم كليوباترا ، لكنه الحلم الوحيد الذى يحمل بصمه مختلفة للشخصية تمكنت من تجسيدها اليزابيث تايلور.

صوفيا لورين

هل تحتاج إلى حافز لمشاهدة فيلم أكثر من أن صوفيا لورين تعلب فية دور البطولة ، وتجسد دور من كليوباترا اسطورة التاريخ الفرعونى المصرى ، كل هذه العوامل موجودة فى فيلم The Two Nights With Cleopatra الذى انتج عام 1954 ،

وحقق فيه معجزة خاصة من حيث اختيار البطلة والقصة والإخراج والملابس بإمكانيات هذه الفترة .

فيفيان لي

لعبت الأسطورة فيفيان لي دور كليوباترا في فيلم عام 1945 “قيصر وكليوباترا” والذى تدور قصته حول لقاء كليوباترا بالشاب يوليوس قيصر أثناء حكمها لمصر،

بالتزامن مع توقيت منتصف الحرب الأهلية الرومانية، والذى تألقت فيه فيفيان لى باختيار أزياء ومكياج كليوباترا بشكل أكثر من رائع فبدت ملكة اسطورية على حق.

كلوديت كولبير

هناك فيلم آخر اسمه “كليوباترا” أيضا تم صنعه في عام 1934 وأخرجه سيسيل ديميل ويضم كلوديت كولبير في دور كليوباترا، حيث كان سيسيل صانع أفلام غزير الإنتاج ، وقد أنتج 70 فيلمًا على مدار عمله وكان هذا الفيلم رائعًا جدًا.

أماندا باري

“كاري و كليو” هو فيلم بريطاني أنتج عام 1964 بطولة أماندا باري في دور كليوباترا، ويتمتع الفيلم بنسبة كبيرة من الكوميديا ​و​بحالة كبيرة من الحريات الإبداعية ،

لكنك عندما تنظر إلى الأزياء فستفاجىء انه تبدو كليوباترا فيه أشبه بمصممة الأزياء في الستينيات لكنها تصنع نوعا مختلفا من الأناقة ، فهو أغرب فيلم عنها ستشاهده على الإطلاق لكنك تعرف ، إنه فيلم كوميدي من ستينيات القرن العشرين فماذا تتوقع منه.

ليونور فاريلا

“مذكرات كليوباترا”، هذا ليس فيلمًا بل مسلسل قصير مبني على رواية خيالية، تم انتاجه في عام 1999 بطولة النجمة ليونور فاليرا قامت بدور كليوباترا ، وتيموثي دالتون فى دور مارك انطونيو القيصرالرومانى، وسترى العديد من الوجوه المألوفة في هذه الدراما.