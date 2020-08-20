تراند اليوم : لعشاق الهيب هوب .. الفيشاوي راجع من جديد – شاهد

بعد إعلان أحمد الفيشاوي، مؤخرا، عن عودته لأغاني “الهيب هوب”، شوق الفيشاوي جمهوره، عبر حسابه على إنستجرام.

ونشر الفيشاوي، صورًا، عبر حسابه، علق: “انتظروا الڤيديو، ولي اللي مستنين أنا راجع لـ الهيب هوب سيين”.

من ناحية أخرى، عرض مؤخرا لـ”الفيشاوي” فيلم “الحارث” عبر منصة شاهد الإلكترونية.

فيلم “الحارث” من بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، على الطيب، أسماء جلال، إلى جانب ضيوف الشرف، باسم سمرة، عمرو عبدالجليل، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول. إخراج محمد نادر، تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد إسماعيل أمين.

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