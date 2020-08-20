تراند اليوم : بسلوبت أخضر مكشوف .. رانيا يوسف بإطلالة جريئة علي السوشيال ميديا – إتفرج

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى و تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت رانيا يوسف في الصوره بسلوبت أخضر مكشوف و ارتدت معه قبعة كبيرة ونظارة شمس.

ويعرض حاليا للفنانة رانيا يوسف مسلسل “مملكة ابليس” والذى يشاركها البطولة فيه كل من غادة عادل وايمان العاصى وصبرى فواز وتأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.

كما تقوم الفنانة رانيا يوسف بتصوير مسلسل بعنوان “شارع 9” والذى من المقرر أن يعرض خلال الأيام القليلة المقبلة.

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