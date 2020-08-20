شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم يغازل زوجته بكوبليه من أغنية للهضبة: "ده حبيبي لو نزل ع الأرض في ناس تعتزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد حاتم جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة جديدة برفقة زوجته، حيث تغزل فيها بكوبليه من أغنية للهضبة عمرو دياب، معلقا :"ده حبيبي لو نزل.. ع الأرض في ناس تعتزل عشان خطرك دي يا عمور".

ويشارك الفنان أحمد حاتم في فيلم "ريتسا" الذى يقدم بطولته أيضًا الفنان محمود حميدة، حيث يعقد فريق العمل حاليًا جلسات عمل مكثفة للاستقرار على الشكل المبدئى للفيلم قبل انطلاق التصوير، والذى لم يتم تحديده حتى الآن، والفيلم من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد عبد الله صالح، وإنتاج أيمن يوسف.



أحمد حاتم وزوجته

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كما يعرض حالياً للفنان أحمد حاتم فيلم "الغسالة" في دور العرض، وفيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

ويصور أحمد حاتم إحدى حكايت فيلم "قمر 14" الذى يلعب بطولته النجوم خالد النبوى، وغادة عادل، وأحمد الفيشاوى، حيث يعد يتضمن الفيلم 5 حكايات درامية بنجوم مختلفين، من إخراج هادى الباجورى.