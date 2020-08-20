شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الفن من تليفزيون الخليج 365.. أزمة نسب جديدة.. وموجة غضب ضد حمو بيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدّم "تليفزيون الخليج 365"، موجزا إخباريا جديدا أعده تامر إمام وقدمه هشام عبد التواب وشروق وجدي، لاستعراض أبرز الأخبار الفنية محليا وعالميا على مدار الساعة.

وتناول الموجز، أزمة نسب جديدة لنجوم الفن داخل محاكم الأسرة، وبتداول مقطع فيديو يظهر خلاله محامي يؤكد أن سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقي وكله لرفع قضية ضدها لإثبات نسب أبنائهما.

وردت هالة صدقي، إن خلافها مع زوجها منذ خمس سنوات وهي ملتزمة الصمت حفاظاً على أولادها ورفضت أنهم يكونوا طرف، وقالت إنها صدرت ليها أحكام ضد زوجها، واتهمته بأنه بيحاول تشويهها عن طريق السب والقذف على الفيس بوك وأنها هتقدم بلاغ للنائب العام ضده وضد المحامي والموقع الذى نشر تلك الأخبار المغلوطة للتشهير بها.

كما تناول الموجز، مصادر لليوم السابع، كشف أن الفنان بهاء سلطان وقع مبدئيا لشركة روتانا، لإنتاج ألبوماته الغنائية الجديدة، على الرغم من أن تعاقده مع المنتج نصر محروس ما زال ساري، وبيتبقى ليه ألبومين انتهى من ألبوم واحد منهم وسجل فيه 7 أغانى، لكن لسه فاضل اللمسات الأخيرة عشان يكون جاهز.

كما تضمن الموجز الهجوم على المغنى الشعبي حمو بيكا موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بسبب تكرار الفيديوهات التى يظهر بها مغني المهرجانات بنفس الطريقة ويظهر فيها شخص يحفظه كلمات الأغنية، وعندما يحاول بيكا يغنى الكلمات يتلعثم فى نطقها، فتخرج مضحكة، ويتحول بيكا إلى "ترند"، تتكلم عنه السوشيال ميديا، وبتسخر منه، ليتردد اسم "بيكا" بقوة، وهو ما يريده مغنى المهرجانات وبعدها يحقق ملايين المشاهدات.

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كما تناول الموجز انتهاء المطرب محمد رشاد من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "فى غيابه تمام"، الأغنية من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام اللي جايه على يوتيوب.

وتعد "في غيابه تمام" أول أغنية لمحمد رشاد بعد الإعلان عن انفصاله عن مي حلمي، التى كانت حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

بالإضافة إلى طرح المطرب مصطفى كامل فيديو كليب أغنية "كارت أحمر" من ألبومه الجديد "أنا نسيتك"، عبر قناته على موقع يوتيوب، وهي كلماته وألحانه وتوزيع محمد جابر، وبعد طرح الأغنية احتل مصطفى ترند يوتيوب حيث جاء الكليب في المرتبة 12 في قائمة الترندز.

من ناحية أخرى انتهى مصطفى كامل من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد "أنا نسيتك"، والتى يعود فيه للونه الفني الذي اعتاد عليه منذ بداياته.

واختتم موجز الفن بالأخبار العالمية وأخبار السينما تحديداً، بعد 20 سنة من طرحه في دور السينما تجاوز فيلم Harry Potter المليار دولار في شِباك التذاكر العالمي، وذلك بعد ما حققت النسخة الـ 3D من الفيلم فرق في إيرادات شِباك التذاكر الصيني.

واحتل الفيلم المركز الأول في قوائم شِباك التذاكر في الصين نهاية الأسبوع الماضى، وحقق 13.6 مليون دولار من 16000 شاشة، وبذلك يكون إجمالي إيرادات سلسلة هاري بوتر وصلت 7.74 مليار دولار في شباك التذاكر.