"المنصة" يجمع معتصم النهار ومكسيم خليل.. والعرض في سبتمبر

أكملت شركة "فيلم جيت" العمليات الفنية لمسلسل "المنصة"، الذي تدخل به الدراما الإماراتية والعربية عالم المنصات العالمية في سبتمبر/أيلول المقبل.

تدور قصة العمل في إطار من الدراما الاجتماعية التشويقية في عدة بلدان من الشرق الأوسط، وتجسد صراعات حرب المعلومات والميديا المؤثرة في حياة البشر اليومية بشكل جريء ومثير لم يقدم سابقاً في الدراما العربية.

ومن المخطط أن يتم عدة أجزاء ومواسم جديدة للمسلسل بعد عرض الموسم الأول منه، حسب تقارير غير رسمية على منصة "نتفليكس" وتلفزيون أبوظبي.

ويجمع المسلسل نخبة من نجوم الوطن العربي والخليج وأمريكا، مع النجوم: مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، معتصم النهار، سامر إسماعيل والنجوم سلوم حداد وأحمد الجسمي وسمر سامي، خالد القيش، لين غرة، ياسر النيادي، خالد السيد، رهام القصار، سعود الكعبي، يارى قاسم، شادي الصفدي.

كما يضم جيني أسبر، علاء الزعبي، يوسف الكعبي، جابر جوخدار، أدهم مرشد وغانم الزرلي، ولأول مرة المذيعة الإماراتية مهيرة عبدالعزيز التي تخوض مغامرة التمثيل لأول مرة.

Advertisements





وتم تصوير كافة مشاهد المسلسل في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والمسلسل من تأليف الكاتب هوزان عكو، ومن إخراج رودريغو كيشنر، وبإشراف عام وفني للمخرج والمنتج منصور اليبهوني الظاهري، ومن إنتاج فيلم جيت بالتعاون مع الكلمة للإنتاج.

وبدأت الجهة المنتجة للعمل بالفعل في اتخاذ الاستعدادات الأولية لاستكمال كتابة وتصوير الموسمين الثاني والثالث من العمل، المخطط تقديمه في عدة أجزاء عقب عرض موسمه الأول خلال شهر سبتمبر/أيلول.

من جانبه، ذكر هوزان عكو مؤلف المسلسل، أن العمل يحكي قصة رجلين، كرم وناصر، قررا تزويد العالم بمعلومات وخفايا وأسرار غير معلنة وخلق سحابة في العالم الافتراضي لتجميع المعلومات وتخزين الأسرار.

وأوضح أن القائمين على المسلسل لديهم طموح كبير لمواكبة نتاجات الدراما العالمية رغم الصعوبات والتحديات، لأن الجمهور متعطش إلى نمط جديد من الأعمال، يخرج عن أطر الدراما الرمضانية، يخاطب عقله وضميره ويتركه أمام أسئلة حساسة ومثيرة.