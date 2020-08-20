رجاء قصابني تنضم إلى شركة لايف ستايلز ستوديوز

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"الخليج 365" من بيروت: اعلنت النجمة المغربية رجاء قصابني انضمامها الى شركة لايف ستايلز ستوديوز و ذلك بعمل غنائي مصري من كلمات الشاعر عمروالمصري و الحان سامر ابو طالب و توزيع عمرو الخضري.

وقد باشرت الشركة المنتجة في الاعداد و التحضير لطرح العمل الغنائي على بعض المخرجين المميزين بالوطن العربي حيت تحرص هاته الاخيرة على توظيف احدث التقنيات لتصوير الفيديو كليب من حيث الكاميرات و الإضاءة و غيرها حتى يبرز العمل الفني بمستوى تطلعاتها.

وكانت قصابني قد إشتهرت بعد أن أحرزت المركز الأول في المسابقة الغنائية العربية «X فاكتر» في دورتها الأولى عام 2006، لتوقّع بعدها مباشرة عقداً مع شركة «روتانا»، أصدرت خلالها أغنيتها الأولى بعنوان «استغربت لحال الدنيا»، لقيت نجاحاً في العالم العربي. وعام 2007 أصدرت أول ألبوم لها بعنوان «حال الدنيا» وآخر بعنوان «طربيّات».

اواخر 2009 الغت روتانا العقد معها، فإنتقلت الى شركة أرابيكا ميوزيك وأصدرت أغنيتين منفردتين، الأولى بعنوان تعالى حبيبي، والثانية عبارة عن ديو مع الفنان اللبناني رضا بعنوان مع بعض. وفي أواخر 2016 أصدرت اغنية بعنوان زعما.

وفي عام 2018 أنجبت طفلها الأول من زوج لم تكشف هويته وإكتفت بالقول بانه طليق فنانة مشهورة، ونفت أن يكون احمد أبو هشيمة كما أشيع.