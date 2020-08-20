شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كلمات أغنية "زنانة" لـ نادر أبو الليف قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب نادر أبو الليف لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "زنانة"، من كلمات السيد على، وألحان عماد تاج، وتوزيع موروا، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة بمناسبة صيف 2020 على يوتيوب.

وينشر ”الخليج 365” جزءا من كلمات أغنية زنانة، قبل طرحها، وتقول "عصبية بتعلى صوتك ليه عليا الناس بصالنا ياوليا.. لاء لمى الدور وهدى شويا اتهدى أحسانلك.. زنانة طلباتك ليه مابتخلاصشى.. ولغيرك عمالة تبصى.. كفايا أكل شوايا وخسى.. وبصى على نفسك".

من ناحية طرح أبو الليف مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "حبك أقوى من الكورونا" من كلمات محمود ماهر، ألحان مودى سعيد، وهى الأغنية الدعائية لمشروع مسرحى بعنوان "مسرح أون لاين أت ناين" عبارة عن عروض مسرحية واسكتشات "أون لاين".

يذكر أن أبو الليف شارك فى موسم رمضان الماضي في أحداث مسلسل "ولاد امبابة"، ويشارك فى العمل فريدة سيف النصروأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، من تأليف أيمن بكرى، وإخراج حاتم صلاح الدين، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.