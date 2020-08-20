شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تستعيد كواليس "حبك نار" مع مصطفى قمر ورامز جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت النجمة نيللى كريم، ذكريات تصوير فيلم "حبك نار" الذى تم عرضه منذ 16 عاما وتحديدا فى 14 نوفمبر عام 2004، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، صورة من كواليس تصوير الفيلم، التى جمعتها بالنجوم مصطفى قمر ورامز جلال ومصطفى هريدى.





من ناحية أخرى، شوقت النجمة نيللى كريم جمهورها لمشاركتها مع النجم أحمد الفيشاوى فى عمل فنى قريبا، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر خاصية ستورى فى حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها "قريبا".

كما شاركت النجمة نيللى كريم، متابعيها بعدة صور مع النجم آسر ياسين، من خلال إجازتهما الصيفية بعدما تألقا خلال دراما رمضان مؤخرًا عبر بطولتهما لمسلسل "بـ100 وش" الذى حقق نجاحًا كبيرًا، وهو العمل التى ألمحت نيللى كريم خلال تعليقها على الصور إلى وجود جزء ثانٍ منه حيث شوقت متابعيها له بشكل كبير حين كتبت أنها لا تطيق انتظار الجزء الثانى من المسلسل.

ومن وقت لآخر تتفاعل النجمة نيللى كريم مع متابعيها عبر صور من استمتاعها بعطلتها الصيفية فى الوقت الحالي، وهو ما حصل مؤخرًا حينما نشرت صورة من خلال خاصية الاستورى عبر حسابها على موقع إنستجرام بالإضافة إلى فيديو ظهرت فيه أثناء ركوبها مركب فى البحر وتمسك بكلبها بالإضافة إلى استماعها إلى أغنية حلوة يا بلدى.