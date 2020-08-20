شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تحصد 52 مليون مشاهدة على "يوتيوب" بـ Cardigan والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال كليب "cardigan" الذى أطلقته النجمة العالمية تايلور سويفت شهر يوليو الماضى يحصد الكثير من النجاحات بين محبى وعشاق الموسيقى والفنون من شتى أنحاء العالم.

واستطاع كليب cardigan أن يحقق نسبة مشاهدة كبيرة على قناة تايلور سويفت على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، حيث حقق 52 مليون مشاهدة، وهى بالتأكيد نسبة مشاهدة ضخمة، والكليب قامت تايلور سويفت بإخراجه بنفسها وهو ما يظهر مواهب سويفت ذات الـ30 عاما المتعددة.

يذكر أنه منذ اللحظات الأولى لإطلاق تايلور سويفت لألبومها الغنائى الجديد "Folklore" توقع الكثيرون أنه سيحقق نجاحا مذهلا وهو الأمر الطبيعى الذى اعتادت تايلور سويفت عليه حيث تحقق النجاحات بهدوء شديد ، وكشف موقع "ديسكفري ميوزيك" أنه تم بث أغنيات البوم "Folklore" على Spotify 80.6 مليون مرة ، محطما الرقم القياسي في تدفقات الألبوم باليوم الأول لإطلاقه كـ "مغنية امرأة".

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كما كان ألبوم البوب الأكثر تدفقا على Apple Music في اليوم الأول من إصداره حيث تم بثه 35.47 مليون مرة.

وكانت تايلور سويفت قد أعلنت للعالم مؤخرا أنها لم تخبر حتي أصدقائها المقربين بأنها كانت تعمل علي الألبوم الغنائي الجديد، الذى أطلقته بعد أقل من 24 ساعة من الإعلان عن وجوده.



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