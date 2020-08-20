شكرا لقرائتكم خبر عن Peaky Blinders تزيل الستار عن الملامح الأولى للعبة المستوحاة من المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الصفحة الرسمية لسلسلة الدراما الشهيرة Peaky Blinders، عن طرح التريلر الأول للعبة الجديدة المستوحاة من مسلسل العصابات الأخير، والتى ستتضمن نفس الشخصيات التى يشهدها المسلسل، بالإضافة إلى تجسيد نفس الأصوات فى اللعبة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل عبر موقع تويتر، مقطع فيديو قصير ظهر من خلاله شخصية أرثر شيلبى الشهيرة وهى تتجول فى أحد المنازل بتقنية حديثة، ومن المقرر أن تطرح اللعبة خلال الفترة المقبلة عبر جميع المنصات.

ووفقاً لتصريحات مؤلف السلسلة للموقع الرسمى PeakyBlinders.tv، فإن استئناف التصوير للموسم السادس سيكون نهاية العام الجارى أو فى يناير العام المقبل، على أن ينتهى التصوير خلال مايو أو يونيو 2021 ليخضع بعدها لمدة 6 أشهر للمعالجة، على ان يطرح بداية عام 2022.

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وتحدث ستيفن نايت عن الموسم السادس قائلا: "سيشهد الكثير من المشاهد الخيالية، التى ستتمحور حول شخصية تومى شيلبى إذا ما كانت ستكون ملعونة أو أنها خيالات تراوضه فى أحلامه اليومية، مضيفاً أن الموسم الجديد سيشهد أماكن تصوير جديدة وبابتكارات مختلفة للغاية عن المواسم السابقة.

وكان قد قرر القائمون على مسلسل العصابات والدراما Peaky Blinders، وقف تصوير الموسم السادس من السلسلة الدرامية الشهيرة، الذي يتم تصويره في مدينة برمنجهام الإنجليزية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والمقرر عرضه بداية العام المقبل عبر الشبكة التلفزيونيةBBC .

وكان الكاتب ستيفن نايت، مؤلف السلسلة الشهيرة قد أعلن عن انتهاء كتابة الموسم السادس من المسلسل شهر يناير الماضي، وفي تصريحاته لشبكة BBC، قال "لقد انتهيت من كتابة السلسلة السادسة، والتى تعد الأفضل حتى الآن"، مضيفاً نحن نقول ذلك دائماً على الأعمال، لكن الموسم الجديد سيشهد العديد من المفاجآت القوية التي لن يتوقعها عشاق السلسلة.

وانضم المسلسل مؤخراً للقائمة النهائية لأفضل 10 أعمال درامية لعام 2019 عبر موقع IMDB الشهير، ونشرت الصفحة الرسمية صورة للمسلسل من الموسم الأخير عبر مختلف منصات السوشيال ميديا لتوجه الشكر للجمهور من مختلف انحاء العالم، بعدما نجحوا في التصويت للمسلسل على الدخول للقائمة النهائية وتحقيقه تقييم 8.8 عبر الموقع.