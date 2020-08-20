شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تعلن انضمامها إلى حملة جمع التبرعات لمساعدة متضررى تفجيرات بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة يسرا، انضمامها إلى مبادرة زهير مراد لجمع التبرعات من أجل مساعدة المتضررين من تفجيرات العاصمة اللبنانية بيروت التي راح ضحيتها عشرات الشهداء وآلاف المصابين في الآونة الأخيرة.

وكتبت الفنانة يسرا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، الخميس، أنها انضمت إلى حملة زهير مراد لمساعدة سكان بيروت الذين فقدوا الكثير في هذه المأساة المدمرة... 100٪ من أرباح هذا الإصدار المحدود ستدعم جهود الإغاثة لـ منظمة Offrejoie اللبنانية الإنسانية غير الحكومية الذين يعملون حاليًا على الأرض للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لسكان بيروت".



يسرا

يأتي ذلك بعدما أطلق المصمم اللبناني زهير مراد إصدارا محدودا من "تي-شيرت" قطنيّي يحمل عبارة Rise from the Ashes التي تعني "الانبعاث من الرماد" من أجل جمع التبرعات للمتضررين من تفجيرات العاصمة بيروت.

ولاقت الحملة إقبال الكثير من نجوم الفن وعارضات الأزياء والعديد من المشاهير، من بينهم العارضة أليساندرا أمبروزيو، وانتشرت الحملة على الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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ونشر زهير مراد عبر حسابه بموقع "انستجرام"، صورة له وهو يرتدي التي شيرت، معلقا عليها قائلا :"انضموا إلي في مساعدة أهل بيروت الذين فقدوا الكثير خلال هذه المأساة المدمرة..100٪ من أرباح هذا القميص ستدعم جهود الإغاثة من خلال offre.joie ، المتواجدة حاليًا على الأرض اللبنانية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لسكان بيروت.