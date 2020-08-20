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جنات تجيب عن أسئلة جمهورها فى لايف على فيس بوك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجيب الفنانة جنات، اليوم الخميس، عن أسئلة جمهورها فى لايف عبر حسابها على فيس بوك  فى تمام الساعة 9 مساء، ونشرت جنات صورة لها عبر خاصية ستورى على حسابها على انستجرام، وكتبت: " انتظروا لايف اليوم ".

يذكر أن جنات رزقت مؤخرا بابنتها الثانية التي أطلقت عليها اسم "جوليا" وشاركت جمهورها بصورة لها، كما طرحت جنات ألبومها الجديد "أنا فى انتظارك"  ويضم 11 أغنية هم "فهمت قصدك" كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع هاني يعقوب، و"اللي تشوفه" من كلمات أمير طعيمه وألحان محمد رفاعي وتوزيع توما، و"الظالم" سلامة علي وألحان وليد سعد وتوزيع هاني يعقوب، و"أنا استعجلت" كلمات على فتحي وألحان عماد تاج وتوزيع جيزو، و"أنا في انتظارك" كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع.

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كما يضم أغانى "أوعى" كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع هاني يعقوب، و"أحلى من الأحلام" كلمات عبد الحميد الحباك وألحان وتوزيع أسامة سامي، و"دموع وبكيت" كلمات جمال الخولي وألحان رامي جمال وتوزيع وسام عبد المنعم، و"رايقة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم، و"برد الوحده" من كلمات كريم حكيم وألحان خالد فتوح وتوزيع إلهامي دهيمة وأدهم دهيمة، و"ثباتي الانفعالى" من كلمات أحمد الحبشي وألحان مدين وتوزيع أكرم عادل.


جنات

 

 

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