شكرا لقرائتكم خبر عن بصمة الشياكة.. محمد رمضان "شعبولا ستايل" فى إطلالة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عدوية شعبان عبد الرحيم صورة له يرتدى فيها إحدى "بدل" والده الراحل الفنان شعبان عبد الرحيم، ويظهر فيها التشابه الكبير بينها وبين أحد إطلالات النجم محمد رمضان، وكتب ابن شعبولا تعليقًا على الصورة: "الله يرحمك يابويا مفيش منه على الأرض.. عملت بصمة في الشياكة.. فنانين مصر كلها بتقلدك دلوقتى أقسم بالله في كل حاجة".

وتخطت أغنية "تيك توك" الذى طرحها النجم محمد رمضان والنجم العالمى ساكو حاجز الـ14 مليون منذ طرحها فى أقل من شهر على طريقة الفيديو كليب، الذى قام بإخراجه حسام الحسينى.

"تيك توك" تم تصويرها فى مصر وأمريكا، وصوّر كل نجم الأغنية ‏فى ‏بلده،‎‏ ويعد هذا التعاون الذى جمع بين رمضان وساكو، ‏ليس الأول ‏لرمضان ‏مع نجوم من خارج القطر المصرى، بل سبق وتعاون مع ‏النجم المغربى ‏سعد لمجرد فى أغنية "إنساى"، فضلا عن تعاون جديد ‏سيجمعه مع نجم الرابر ‏ميتر جيمس، وهو ما كان قد أعلن عنه سابقا ‏أثناء حفلته فى المغرب ‏ديسمبر الماضى‎.

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وأشاد النجم محمد رمضان مؤخرا بمخرج مسلسله الجديد "موسى"، المقرر عرضه ‏خلال موسم دراما رمضان القادم 2021، المخرج محمد سلامة، وكتب رمضان، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "بعد أن شاهدت ‏المسلسل الناجح رحيم للنجم ياسر جلال أيقنت أننا أمام مُخرج واعد يستحق ‏فرصة بحجم موهبته الكبيرة".