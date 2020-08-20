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صور.. أحمد الفيشاوى ونيللى كريم ووليد فواز فى كواليس فيلم "30 مارس"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم أحمد الفيشاوى عن صور جديدة من كواليس أحدث أعماله الفنية فى فيلم "30 مارس"، حيث نشر بعض الصور عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، وجمعته تلك الصور مع كل من النجمة نيللى كريم، والفنان وليد فواز اللذين يشاركن كضيوف شرف من خلال أحداث العمل.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، ومن المقرر أن ينضم خلال التصوير شخصيتان سيتم الإعلان عنهما الأيام المقبلة، ويشاركان كضيوف شرف فى أحداث الفيلم .

فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف.

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