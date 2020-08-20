شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تظهر في صورة جديدة وسط الخضرة والطبيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة منى زكى عبر حسابها بموقع انستجرام، صورة جديدة وسط الأشجار والخضرة والطبيعية الخلابة، نالت إعجاب جمهورها.وتساءل جمهور الفنانة منى زكى ، عن المكان الذى التقطت فيه الصورة، حيث قال أحد متابعيها :"فين المكان ده"، وكتب رضا:"أيه الجمال ده يامنى"،وغرد آخر:"أنتي مختفيه فين يا فنانة عاوزين نشوف اعمالك زي زمان".



منى زكى (1)



من جانب آخر ، كانت قد طالبت النجمة مني زكي بالتبرع لصالح اليونسيف لمساعدة أطفال لبنان بعد حادث انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى وفاة العشرات وإصابة الآلاف، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"كل بيت في لبنان موجوع بسبب اللي حصل في بيروت.. اللي فقد حد عزيز عليه.. واللي اتصاب.. واللي بيته اتهدم.. لبنان بتعاني من أزمة فوق الأزمة، وأنا النهاردة كسفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف علشان نساعد كل طفل".