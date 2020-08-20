شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تدعم حسين الجسمى بعد تعرضه للتنمر: كل ما بسمعك بدمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة نيللى كريم رسالة خاصة إلى النجم حسين الجسمى بدأت فيها بالمباركة له على أحدث أعماله الغنائية "بالبنط العريض"، ودعمه بعد تعرضه لحملة تنمر عليه مؤخراً، حيث قالت خلال رسالتها التى وجهتها، خلال تصريحات تليفزيونية، إنها واحدة من عشاقه ومعجبيه، مؤكدة أن صوته دوماً ما يحمل إيجابية ونبرة دفء وحنان وصدق فى كل الأغانى الذى يغنيها، ثم أضافت أنها تشعر بالقشعريرة بسبب صدق صوته ومحبته لمصر التى تظهر فى أغانيه، ثم أكدت أنها تتمنى رؤيته فى مصر عن قريب وخلال حفل يكسر الدنيا.

من ناحية أخرى شوقت النجمة نيللى كريم جمهورها بالأمس لمشاركتها مع النجم أحمد الفيشاوى فى عمل فنى قريبا، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر خاصية ستورى فى حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "قريبا".

وسبق وشاركت النجمة نيللي كريم متابعيها بعدة صور مع النجم آسر ياسين من خلال إجازتهما الصيفية بعدما تألقا خلال دراما رمضان مؤخرًا عبر بطولتهما لمسلسل "بـ100 وش" الذى حقق نجاحًا كبيرًا، وهو العمل التي ألمحت نيللي كريم خلال تعليقها على الصور إلى وجود جزء ثانٍ منه حيث شوقت متابعيها له بشكل كبير حين كتبت أنها لا تطيق انتظار الجزء الثاني من المسلسل.

ومن وقت لآخر تتفاعل النجمة نيللى كريم مع متابعيها عبر صور من استمتاعها بعطلتها الصيفية في الوقت الحالي، وهو ما حصل مؤخرًا حينما نشرت صورة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع إنستجرام بالإضافة إلى فيديو ظهرت فيه أثناء ركوبها مركب فى البحر وتمسك بكلبها بالإضافة إلى استماعها إلى أغنية حلوة يا بلدى.