تعرف على ثروة أوكتافيا سبنسر بعد حديثها عن أجرها فى هوليوود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار حديث النجمة العالمية أوكتافيا سبنسر الحائزة على جائزة الأوسكار عن عدم المساواة فى الأجور فى عالم هوليوود الكثير من الجدل، خاصة بعد اعترافها أنها بالرغم من فوزها بأهم جائزة فى العالم "جائزة الأوسكار" إلا أنها لم تحصل على الأجر الذى تستحقه، ولذلك تساءل البعض عن ثروة أوكتافيا التى بلا شك تساوى ملايين الدولارات.
وأشارت بعض التقارير إلى أن ثروة أوكتافيا سبنسر ذات الـ50 عاما لعام 2020 وصلت إلى 12 مليون دولار أمريكى.
يذكر أن أوكتافيا سبنسر أكدت فى حديثها لـ"هوليوود ريبورتر" أن هناك فجوة كبيرة وواضحة فى الأجور بين الجنسين لا تزال تمثل مشكلة فى عالم هوليوود، لكن على الرغم من شعورها بالحصول على أجر منخفض ، فقد حصلت على زيادة فى كل مشروع عملت فيه.
واستكملت النجمة الشهيرة كلامها قائلة "لم أحصل على أجر ما أشعر أننى أستحقه، لكننى دائما أحصل على "علاوة أو مكافأة " فى كل مرة أقوم فيها بعملى أحصل على علاوة".
ومن أشهر الأعمال السينمائية التى قدمتها أوكتافيا سبنسر : " Get on Up " و " Insurgent " و " Fathers & Daughters " و " The Great Gilly Hopkins " و " Car Dogs " و " Hidden Figures " و " The Help "، وغيرها.
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