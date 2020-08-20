شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "كيرة والجن" فى الحسين السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف أبطال فيلم "كيرة والجن"، للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، تصوير مشاهدهم فى أحداث الفيلم السبت المقبل فى منطقة الحسين، ويستمر التصوير فى نفس الديكور 3 أيام وينتقل بعدها أبطال الفيلم لديكور أخر لتصوير المشاهد الداخلية.

وقررت الجهة المنتجة للعمل طرح الفيلم فى دور العرض السينمائية صيف 2021، حال استقرار الأوضاع، وتتولى شركة سينرجى توزيعه داخل مصر فيما يوزعه فى الخارج شركة الطاهر ميديا.

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فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كل من هند صبرى سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الاعلان عنهم تباعاً، فضلا عن تواجدبعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابانثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حبالمصريين لبلدهم وأرضهم.