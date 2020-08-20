شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل عروض "ذاكرة المهرجان" ضمن فعاليات التجريبى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت لجنة مشاهدة واختيار فعالية برنامج "ذاكرة المهرجان" بالدورة 27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 2020 من اختيار 9 عروض .

وقال دكتور علاء عبد العزيز سليمان، رئيس المهرجان، ان عروض "ذاكرة المهرجان" ستكون متاحة لجمهور التجريبي 2020 عبر قناته الرسمية علي "يوتيوب" وصفحته الرسمية علي "فيس بوك" وكذا علي موقع المهرجان ضمن برنامج فعاليات الدورة التي تمتد من 1 وحتي 11 سبتمبر المقبل، والذي سيتم إعلانه تفصيليا خلال أيام.

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وأضاف، أن اللجنة التي تكونت برئاسة د. محمد عبد الرحمن الشافعي، وعضوية د. محمد أمين عبد الصمد، وعمرو شرف، أستقرت علي عرضين سبق تقديمهما في الدورة التاسعة عشرة للمهرجان هما "اللعنة داروين" من إنتاج جمهورية الجبل الأسود، وبطولة الفنان المصري سيد رجب الذي حاز عنه جائزة أفضل ممثل، و"الجوعى" من إنتاج دولة أرمينيا.

ومن عروض الدورة العشرين اختارت اللجنة العرض الأوكراني"Lady Macbeth - الليدي ماكبث"، والنمساوي " Cooper city - مدينة النحاس"، والعرض الأذربيجاني" The Mask - القناع"، وكذا العرض العراقي " تحت الصفر" الذي رشح وقتها لجائزة أفضل عرض متكامل، وحاز جائزتين في التمثيل وثالثة في السينوغرافيا .

بينما اختارت اللجنة من عروض الدورة الثانية والعشرين ثلاثة عروض هي الروسي" Hyperboarean - بداية الخلق" والإيطالي " Orpheus - اورفيوس" وأخيرا الأردني " سجون".