شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم ضيفة شرف "30 مارس" مع أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر النجمة نيللى كريم، كضيفة شرف على أحداث فيلم "30 مارس" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى وإخراج أحمد خالد موسى، حيث انتهت نيللى من تصوير مشاهدها فى العمل، وكشفت عن صورة جمعتها بالفيشاوى عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى وعلقت "coming soon".



نيللى كريم مع احمد الفيشاوى

فيلم "30 مارس" ينتمى إلى نوعية السايكو دراما، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد مدني، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خالد الصاوي، أسماء أبو اليزيد، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على رزق، أحمد خالد صالح، وندى موسى، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم إنجي المقدم.

وقدمت نيللى كريم آخر أعمالها، مسلسل "بـ 100 وش" فى شهر رمضان الماضى، وشاركها فى بطولته آسر ياسين، اسلام ابراهيم، شريف دسوقى، مصطفى درويش، علا رشدى، دنيا ماهر، محمد عبد العظيم، سلوى محمد على، حنان يوسف، لؤى عمران، سارة التونسى، صدقى صخر وتأليف أحمد وائل وعمرو الدالى وإخراج كاملة أبو ذكرى.

وشوقت نيللى كريم جمهورها إلى وجود جزء ثانى من مسلسل "بـ 100 وش" بنشرها صورة جمعتها بالفنان آسر ياسين معلقة "قريباً، ولكنها أوضحت أن العمل لن يكون فى رمضان المقبل لحاجته الى وقت كبير فى والتحضير اضافة إلى رغبة مخرجته كاملة أبو ذكرى فى الحصول على أجازة من تقديم مسلسلات جديدة.