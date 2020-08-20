سحر النجوم.. فنانون يروون تجاربهم مع السحر والشعوذة والأعمال السفلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤمن الكثيرون بالسحر لذكره فى القرآن الكريم، فيلجأ بعضهم إلى السحرة والمشعوذين إما لتحقيق ما صعب تحقيقه أو لإيذاء الآخرين، ولا يتعلق الأمر بثقافة معينة أو مستوى مادى معين، وفى كثير من اللقاءات التليفزيونية صرح عدد من المشاهير والفنانين تعرضهم للسحر ما أثر على حياتهم الشخصية والفنية.
أحمد فلوكس: مكنتش بأمن بالحاجات دى بس للأسف طلعت حقيقية
مؤخرا، صرح الفنان أحمد فلوكس، بأنه تعرض لأزمة فى حياته بسبب السحر والأعمال السفلية، وقال فلوكس فى تدوينة له، عبر حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك": "أحدهم سحره ذات مرة، وكاد أن يدمره، مُتابعًا: "شىء قذر.. للأسف أنا مكنتش بآمن بالحاجات دى بس للأسف طلعت حقيقية".
وروى أحمد فلوكس، تجربته قائلاً: "مريت بتجربة مريرة بحياتى وعرفت يعنى إيه واحد يتعملوا عمل وسحر وللأسف من ناس لا تتوقع نهائى إنهم ليهم علاقة بالكلام ده تحت مسمى "ولاد ناس".
وقال: "عرفت معنى إن حد يبقى مش شايف، مش قادر يقوم، مش بنى آدم، مغيب تايه، شىء قذر، وملعون، نفسى يطلعوا قانون إعدام لمن يفعل مثل هذه الأفعال، شىء مدمر، اللى بيعمل عمل ويسحر لحد بيدمره، حسبى الله و نعم الوكيل فى كل حد بيعمل كده".
رانيا يوسف: حياتى انقلبت 180 درجة بسبب السحر
قالت الفنانة رانيا يوسف فى مقابلة مع برنامج "كش ملك" إن إحدى الفنانات دبرت سحرا لها، للإيقاع بينها وبين زوجها المنتج محمد مختار، حيث أكدت أنها عانت كثيراً خلال حياتها الزوجية قبل الطلاق، مؤكدة أن طلاقها بعد 11 عاماً كان بسبب السحر قائلة: "هناك فنانات أغضبهن نجاحى، واستكثرن على هذا النجاح، البعض قام بعمل سحر لى، لم أكن أقتنع بهذه الأشياء، لكن بعد هذا السحر، حياتى انقلبت 180 درجة فى أقل من أسبوع".
وأضافت: "كنت فى بيت مستقر جدًّا وحياة جميلة، ثم حدثت أشياء كثيرة من غير مقدمات، حيث رأيت أشياء غريبة تحدث فى بيتى. ورغم أنى مؤمنة بأنه لا أحد يستطيع أن يضر أو ينفع إلا الله، لكن السحر ذُكر فى القرآن الكريم، وهناك ناس تقوم بأعمال السحر حتى تفرّق بين الرجل وزوجته. وأعرف من الذى يقف وراء هذا الأمر".
نجلاء بدر: عانيت من السحر لمدة 15 عاما
الفنانة نجلاء بدر أعلنت أنها عانت من السحر 15 عاماً، قائلة: "لم أكن أؤمن بشيء اسمه أعمال سحرية، وكنت أعتبرها خرافات، وظل العمل السحرى معى 15 عاماً، كنت أرى كوابيس فى أحلامى. وتوجّهت لدار الإفتاء، ورويت ما يحدث معى، وحضر للبيت أحد شيوخ دار الإفتاء وظل يتلو سورة "البقرة" لمدة 7 أيام متتالية، وبعدها شعرت بارتياح نفسى".
فيفى عبده: جسمى توقف أثناء الرقص بسبب السحر
أرجعت الفنانة فيفى عبده فى لقاء مع عمرو أديب، زيادة وزنها وتدهور حالتها الصحية لأعمال السحر، قائلة: "عندى كيس بلاستيك مليان سحر فى البيت... وعملولى سحر كتير جداً... وفى ناس قالولى أرميهم فى المية وناس تانية قالتلى أرميهم فى الطريق وأنا دلوقتى مستنية أشوف هعمل فيهم إيه".
واعترفت أنها فى إحدى المرات شعرت وهى ترقص على المسرح أن جسدها لا يتحرك، وعندما ذهبت إلى الطبيب أخبرها أنها لا تعانى من أى مرض وعرفت بعدها أن ما حدث لها سببه السحر، ولذلك تضع خرزة زرقاء فى رقبتها.
سوزان نجم الدين: ممثلة دبرت لى السحر لتدمير مسيرتى الفنية
وقعت الفنانة سوزان نجم الدين تحت تأثير السحر والأعمال، حيث صرحت فى عام 2016، خلال لقائها ببرنامج «الستات مبيعرفوش يكدبوا» بأن زميلة لها فى الوسط الفنى مارست السحر ضدها لتدمير مسيرتها الفنية تمامًا لأكثر من عام. ولم تتخلص سوزان من هذه اللعنة إلا عندما لجأت إلى أحد الشيوخ الذى فكّ لها السحر فعادت إلى حياتها الطبيعية وتألقها الفني، وتحدثت عن الأمر قائلة: «أنا مؤمنة بالسحر وبتأثيره السلبى على الناس، فهو مذكور بالقرآن الكريم، وقد أمرنا الله بأن نتحصن منه ومن فاعليه بالوضوء وقراءة القرآن والصلاة وفعل الخير ولا خوف منه بعد ذلك.
شهيرة: ممثلة دبرت لى سحرا أسود
الفنانة شهيرة صرحت فى برناج فحص شامل ، بأن اعتزالها كان "بسبب السحر وعمل سفلى"، دبرته فنانة كانت تنافسها على النجومية، ودفعت ثمنه سنوات من الابتعاد عن عالم الفن، قائلة: "فكّيت السحر اللى كان معمولى من إحدى الفنانات، وكان يتسبب فى حساسية بوجهى وكان يمنعنى من وضع المكياج، وإحدى صديقاتى جلبت لى شيخاً وأخبرنى أنه معمولى عمل"، مؤكدة أنها لجأت لعدد من أطباء الأمراض الجلدية، إلا أنّها فشلت فى التخلص من تلك الحساسية ولم يجدوا أى مرض عضوى، وعندما استعانت بأحد الشيوخ أخبرها بحقيقة تدبير فنانة منافسة لها سحراً أسود.
اتهامات بين أحلام وشمس بالسحر والشعوذة
واشتعلت حرب كلامية بين المطربة الإماراتية ”أحلام“ ونظيرتها الكويتية ”شمس“، بعد اتهامات متبادلة من الطرفين باستخدام السحر والشعوذة، حيث اتهمت ”شمس“ زميلتها باستخدام السحر فى علاقاتها مع كبار الشخصيات لإقامة حفلات غنائية بدول الخليج، فى المقابل ردت ”أحلام“ عبر حسابها على موقع التواصل ”تويتر“ ”موضوع خطير.. أكبر ساحرة على مستوى الخليج تطبخ للناس وتأكلهم سحر“، فى إشارة إلى المطربة الكويتية ”شمس“.
سعد الصغير: الراقصة شمس دبرت لى سحرا لأكره جميع النساء
الفنان الشعبى سعد الصغير، فجّر مفاجأة بأنه تعرّض للسحر أكثر من مرة، وأنه سافر المغرب ما يعادل الـ 18 مرّة من أجل التخلص من سحر وقع تحت تأثيره بفعل من الراقصة شمس، التى تزوج منها عرفياً، مؤكداً أن العمل السفلى الذى تعرض له كان يجعله يكره جميع النساء باستثناء شمس، قائلا: "أمى اكتشفت إن فيه حد ساحر لي، والراجل اللى فك العمل قالى إنى كنت شارب حاجة مش كويسة، مكنتش بطيق ريحة الستات خالص ماعدا شمس".
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