شكرا لقرائتكم خبر عن سحر النجوم.. فنانون يروون تجاربهم مع السحر والشعوذة والأعمال السفلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤمن الكثيرون بالسحر لذكره فى القرآن الكريم، فيلجأ بعضهم إلى السحرة والمشعوذين إما لتحقيق ما ‏صعب تحقيقه أو لإيذاء الآخرين، ولا يتعلق الأمر بثقافة معينة أو مستوى مادى معين، وفى كثير من ‏اللقاءات التليفزيونية صرح عدد من المشاهير والفنانين تعرضهم للسحر ما أثر على حياتهم الشخصية ‏والفنية.‏





أحمد فلوكس: مكنتش بأمن بالحاجات دى بس للأسف طلعت حقيقية

مؤخرا، صرح الفنان أحمد فلوكس، بأنه تعرض لأزمة فى حياته بسبب السحر والأعمال السفلية، وقال ‏فلوكس فى تدوينة له، عبر حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك": "أحدهم سحره ذات مرة، ‏وكاد أن يدمره، مُتابعًا: "شىء قذر.. للأسف أنا مكنتش بآمن بالحاجات دى بس للأسف طلعت حقيقية‎".

‎وروى أحمد فلوكس، تجربته قائلاً: "مريت بتجربة مريرة بحياتى وعرفت يعنى إيه واحد يتعملوا عمل ‏وسحر وللأسف من ناس لا تتوقع نهائى إنهم ليهم علاقة بالكلام ده تحت مسمى "ولاد ناس"‏‎.‎

وقال: "عرفت معنى إن حد يبقى مش شايف، مش قادر يقوم، مش بنى آدم، مغيب تايه، شىء قذر، ‏وملعون، نفسى يطلعوا قانون إعدام لمن يفعل مثل هذه الأفعال، شىء مدمر، اللى بيعمل عمل ويسحر ‏لحد بيدمره، حسبى الله و نعم الوكيل فى كل حد بيعمل كده‎".

رانيا يوسف : حياتى انقلبت 180 درجة بسبب السحر

قالت الفنانة رانيا يوسف فى مقابلة مع برنامج "كش ملك" إن إحدى الفنانات دبرت سحرا لها، للإيقاع ‏بينها وبين زوجها المنتج محمد مختار، حيث أكدت أنها عانت كثيراً خلال حياتها الزوجية قبل ‏الطلاق، مؤكدة أن طلاقها بعد 11 عاماً كان بسبب السحر قائلة: "هناك فنانات أغضبهن نجاحى، ‏واستكثرن على هذا النجاح، البعض قام بعمل سحر لى، لم أكن أقتنع بهذه الأشياء، لكن بعد هذا السحر، ‏حياتى انقلبت 180 درجة فى أقل من أسبوع‎".

وأضافت: "كنت فى بيت مستقر جدًّا وحياة جميلة، ثم حدثت أشياء كثيرة من غير مقدمات، حيث رأيت ‏أشياء غريبة تحدث فى بيتى. ورغم أنى مؤمنة بأنه لا أحد يستطيع أن يضر أو ينفع إلا الله، لكن السحر ‏ذُكر فى القرآن الكريم، وهناك ناس تقوم بأعمال السحر حتى تفرّق بين الرجل وزوجته. وأعرف من الذى ‏يقف وراء هذا الأمر".‏

نجلاء بدر: عانيت من السحر لمدة 15 عاما

الفنانة نجلاء بدر أعلنت أنها عانت من السحر 15 عاماً، قائلة: "لم أكن أؤمن بشيء اسمه أعمال سحرية، ‏وكنت أعتبرها خرافات، وظل العمل السحرى معى 15 عاماً، كنت أرى كوابيس فى أحلامى. وتوجّهت ‏لدار الإفتاء، ورويت ما يحدث معى، وحضر للبيت أحد شيوخ دار الإفتاء وظل يتلو سورة "البقرة" لمدة 7 ‏أيام متتالية، وبعدها شعرت بارتياح نفسى‎".

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فيفى عبده: جسمى توقف أثناء الرقص بسبب السحر ‏

أرجعت الفنانة فيفى عبده فى لقاء مع عمرو أديب، زيادة وزنها وتدهور حالتها الصحية لأعمال السحر، قائلة: "عندى كيس بلاستيك ‏مليان سحر فى البيت... وعملولى سحر كتير جداً... وفى ناس قالولى أرميهم فى المية وناس تانية قالتلى ‏أرميهم فى الطريق وأنا دلوقتى مستنية أشوف هعمل فيهم إيه‎".

واعترفت أنها فى إحدى المرات شعرت وهى ترقص على المسرح أن جسدها لا يتحرك، وعندما ذهبت إلى ‏الطبيب أخبرها أنها لا تعانى من أى مرض وعرفت بعدها أن ما حدث لها سببه السحر، ولذلك تضع خرزة ‏زرقاء فى رقبتها‎.‎

سوزان نجم الدين: ممثلة دبرت لى السحر لتدمير مسيرتى الفنية ‏

وقعت الفنانة سوزان نجم الدين تحت تأثير السحر والأعمال، حيث صرحت فى عام 2016، خلال لقائها ‏ببرنامج «الستات مبيعرفوش يكدبوا» بأن زميلة لها فى الوسط الفنى مارست السحر ضدها لتدمير مسيرتها ‏الفنية تمامًا لأكثر من عام. ولم تتخلص سوزان من هذه اللعنة إلا عندما لجأت إلى أحد الشيوخ الذى فكّ ‏لها السحر فعادت إلى حياتها الطبيعية وتألقها الفني، وتحدثت عن الأمر قائلة: «أنا مؤمنة بالسحر وبتأثيره ‏السلبى على الناس، فهو مذكور بالقرآن الكريم، وقد أمرنا الله بأن نتحصن منه ومن فاعليه بالوضوء وقراءة ‏القرآن والصلاة وفعل الخير ولا خوف منه بعد ذلك.‎

شهيرة: ممثلة دبرت لى سحرا أسود

الفنانة شهيرة صرحت فى برناج فحص شامل ، بأن اعتزالها كان "بسبب السحر وعمل سفلى"، دبرته فنانة كانت تنافسها على ‏النجومية، ودفعت ثمنه سنوات من الابتعاد عن عالم الفن، قائلة: "فكّيت السحر اللى كان معمولى من ‏إحدى الفنانات، وكان يتسبب فى حساسية بوجهى وكان يمنعنى من وضع المكياج، وإحدى صديقاتى ‏جلبت لى شيخاً وأخبرنى أنه معمولى عمل"، مؤكدة أنها لجأت لعدد من أطباء الأمراض الجلدية، إلا أنّها ‏فشلت فى التخلص من تلك الحساسية ولم يجدوا أى مرض عضوى، وعندما استعانت بأحد الشيوخ أخبرها ‏بحقيقة تدبير فنانة منافسة لها سحراً أسود‎.‎

اتهامات بين أحلام وشمس بالسحر والشعوذة

واشتعلت حرب كلامية بين المطربة الإماراتية ”أحلام“ ونظيرتها الكويتية ”شمس“، بعد اتهامات متبادلة ‏من الطرفين باستخدام السحر والشعوذة، حيث اتهمت ”شمس“ زميلتها باستخدام السحر فى علاقاتها مع ‏كبار الشخصيات لإقامة حفلات غنائية بدول الخليج، فى المقابل ردت ”أحلام“ عبر حسابها على موقع ‏التواصل ”تويتر“ ”موضوع خطير.. أكبر ساحرة على مستوى الخليج تطبخ للناس وتأكلهم سحر“، فى إشارة ‏إلى المطربة الكويتية ”شمس“.‏

سعد الصغير: الراقصة شمس دبرت لى سحرا لأكره جميع النساء

الفنان الشعبى سعد الصغير، فجّر مفاجأة بأنه تعرّض للسحر أكثر من مرة، وأنه سافر المغرب ما يعادل الـ ‏‏18 مرّة من أجل التخلص من سحر وقع تحت تأثيره بفعل من الراقصة شمس، التى تزوج منها عرفياً، ‏مؤكداً أن العمل السفلى الذى تعرض له كان يجعله يكره جميع النساء باستثناء شمس، قائلا: "أمى ‏اكتشفت إن فيه حد ساحر لي، والراجل اللى فك العمل قالى إنى كنت شارب حاجة مش كويسة، مكنتش ‏بطيق ريحة الستات خالص ماعدا شمس".‏