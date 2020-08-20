شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الغناء يدعمون لبنان فى أغنيات جديدة.. الشاب خالد وراغب وعاصى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة من بعض النجوم لدعم الشعب اللبنانى فى ظل الظروف الصعبة التى يتعرض لها خلال الفترة الأخيرة، جراء الانفجار الذى شهدته بيروت، طرح عدد من نجوم الغناء أغانى جديدة، بينما يستعد آخرون للطرح، وذلك للتعبير عن حبهم للبنان، وتضامنًا معهم بعد الحادث، وفى التقرير التالى نرصد أبرز النجوم الذين طرحوا أغانى أو يستعدون لطرحها.

عاصى الحلانى

طرح الفنان عاصى الحلانى أغنيته الجديدة "على مين متكلين"، عبر حسابه بموقع "تويتر"، معلقا "على مين متكلين، كلمات ‎طليع حمدان، وألحان ‎عاصي الحلاني، وتوزيع ‎طوني سابا، وماستر ‎محمد المقهور".

الشاب خالد :

طرح المطرب الجزائرى الشاب خالد أغنية جديدة بعنوان "جميلتى بيروت"، من إخراج إيلى بربرى وألحان محمد يحيى، عبر يوتيوب تضامنًا ودعمًا للشعب اللبنانى بعد أحداث انفجار مرفأ بيروت.

راغب علامة :

يستعد النجم اللبنانى راغب علامة خلال الأيام المقبلة لدخول الاستوديو لتسجيل أغنية جديدة تحمل فى مضمونها الأزمة الاقتصادية التى يعشيها وطنه لبنان.

رنا سماحة :

طرحت المطربة رنا سماحة، كليبها الجديد "تعيشي يا لبنان"، تضامنا مع الشعب اللبناني، وهى من كلمات أحمد حسن رؤول، ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.

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أوبريت "لا بيروت" لأمينة

طرح عدد من فناني الوطن العربي، أوبريت "لا بيروت" تضامنًا مع الحادث انفجار بيروت، يشارك به الفنان أيمن زبيب ، الفنانة أمينة من مصر، الفنان همام إبراهيم من العراق، والفنانة زين عوض من الأردن، وآخرون، وهى من كلمات عماد الأسعد، ألحان سليم سلامة، وتوزيع حمزة الغازي.

يارا :

طرحت المطربة يارا اللبنانية أغنية جديدة بعنوان "ما يهمك يا بيروت"، إهداء للشعب اللبنانى بعد انفجارات بيروت الماضي عبر حسابها الشخصية يوتيوب.

ناصيف زيتون :

طرح المطرب السورى ناصيف زيتون، على قناته بموقع يوتيوب، أغنية جديدة تحمل اسم "بيروت" تضامنا مع أحداث لبنان، من كلمات يحيى صالح، وألحان أحمد بركات، وتوزيع زهر ديب، وتسجيل ومكس وماستر عمر صباغ.

سعد رمضان :

طرح الفنان اللبناني سعد رمضان أغنية جديدة بعنوان "آخ يا بيروت" على خلفية الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت يوم ٤ من أغسطس الجاري، من كلمات مازن ضاهر، ألحان صلاح الكردي، توزيع إلى ناستا، تصوير جوني عزيز، وأظهر الكليب الخاص بأغنية "آخ يا بيروت" مظاهر الدمار الذي حل على بيروت بعد حادث الانفجار.