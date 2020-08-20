شكرا لقرائتكم خبر عن سامى العدل فى فيديو قديم: عمرو دياب مش هيمثل عشان مش بيقبل غير برقم 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضجة كبيرة أثارها النجم الكبير عمرو دياب بعدما تعاقد مع إحدى الشركات الأجنبية، على تقديم عمل درامى من المقرر عرضه خلال 2021، حيث تصدر عمرو دياب مواقع السوشيال ميديا، خاصة أنه بذلك التعاقد يعود لعالم التمثيل بعد غياب 27 عاماً منذ أن قدم آخر أعماله فيلم "ضحك لعب وجد وحب"، مع الفنانة الكبيرة يسرا والنجم العالمى عمر الشريف.

وبمناسبة عودة الهضبة عمرو دياب ورغبته للوقوف مجددا أمام الكاميرات كممثل، كان قد صرح الفنان الكبير الراحل سامى العدل فى أحد لقاءاته مع الإعلامية وفاء الكيلانى، أن عمرو دياب "مش هيمثل" عندما وجهت له سؤال يفيد بأن عمرو دياب يرغب فى العودة للتمثيل، حيث أكد العدل وقتها أن الهضبة تعاقد معه على فيلم عام 98 ولم يظهر للنور حتى قبل وفاته، موضحا أن عمرو دياب يعلم جيداً قيمته الفنية وذكائه الشديد فهو رقم واحد فى منطقته دون منافس، وحال خوضه تجربة جديدة فى التمثيل سيجلب إيرادات ضخمة للغاية، لكنه سيدخل فى منافسة مع آخرين وقد يكون رقم 3 أو4، وهذا ما لا يحبه عمرو دياب.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب من المقرر طرح أغنيته الجديدة "أماكن السهر" غدا الجمعة، والتي صورها في مدينة الساحل الشمالى، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، توزيع أسامة الهندى، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.