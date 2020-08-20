شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كريم فهمى يقضى عطلته الصيفية بصحبة زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان كريم فهمى متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ظهر من خلالها وهو داخل حمام السباحة أثناء قضاء لعطلته الصيفية، بينما تحتضنه زوجته فى الصورة، وسرعان ما حصدا عدد كبير من التعليقات والاعجابات خلال دقائق من نشرها.

وكان قد شارك النجم أحمد فهمى جمهوره بصورة له مع شقيقه الفنان كريم فهمى خلال انضمامهما لناشئى النادى الأهلى، ليعبر عن دعمه للقلعة الحمراء على هاشتاج "جمهورك معاك يا أهلى"، وعلق على الصورة عبر حسابه بموقع "تويتر" "‏أنا وكريم أثناء اللعب فى ناشئى النادى الأهلى ‎#جمهورك_معاك_ياأهلى".