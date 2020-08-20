شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كريم فهمى يقضى عطلته الصيفية بصحبة زوجته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان كريم فهمى متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ظهر من خلالها وهو داخل حمام السباحة أثناء قضاء لعطلته الصيفية، بينما تحتضنه زوجته فى الصورة، وسرعان ما حصدا عدد كبير من التعليقات والاعجابات خلال دقائق من نشرها.
وكان قد شارك النجم أحمد فهمى جمهوره بصورة له مع شقيقه الفنان كريم فهمى خلال انضمامهما لناشئى النادى الأهلى، ليعبر عن دعمه للقلعة الحمراء على هاشتاج "جمهورك معاك يا أهلى"، وعلق على الصورة عبر حسابه بموقع "تويتر" "أنا وكريم أثناء اللعب فى ناشئى النادى الأهلى #جمهورك_معاك_ياأهلى".
وشارك النجم أحمد فهمى، جمهوره من خلال خاصية ستورى عبر حسابه على إنستجرام، بلايف للرد على أسئلة محبيه و متابعيه، ومن الأسئلة التى وصلت له سؤال: "أيه رأيك فى أمير كرارة؟"، ليرد فهمى، قائلا: "أمير كرارة صاحبى وأخويا على المستوى الشخصى وعلى المستوى المهنى أمير من الممثلين القليلين جدا اللى قدر يكسرو الدنيا فى موسم واحد سينما وتليفزيون ودى حاجة مبتحصلش وقليل جدا لما بتحصل وهو عمل كده"، كما رد أمير كرارة على فهمى، قائلا: "والله إنت أخويا وحبيبى".
من ناحية أخرى يستعد النجم أحمد فهمى وأبطال فيلمه الجديد "حلم سوسن" لاستئناف تصوير مشاهد العمل مطلع شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تصوير أسبوعاً فى شهر يناير الماضى، قبل إيقافه بسبب الانشغال بمسلسلات رمضان حيث قدم فهمى "رجالة البيت" بمشاركة أكرم حسنى فى رمضان هذه العام.
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