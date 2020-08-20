شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى تنشر صورة من 22 سنة لإظهار تشجيع والديها لها فى الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة هبة مجدى، أن تشجيع والديها خلال فترة طفولتها هى أجمل ذكريات عمرها، وأن ذلك أثر فى حياتها وطموحاتها الآن، مشيرة إلى أن النجاح الذى تعيشه حاليا هو جنى رصيد تعبهم ومجهودهم.

ونشرت هبة، صورة منذ عام 1998 فى طفولتها بعمر 10 سنوات، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "وقفتى على المسرح وتشجيع أبويا وأمى ليا من الطفولة هى أجمل ذكريات فى عمرى، ومؤثرة فى حياتى وطموحى، وعمرى ما هنسى التعب اللى تعبوه عشانى لأنى بجنى رصيده حالياً.. الحمد لله".

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من ناحية أخرى، رشحت الجهة المنتجة لمسلسل محمد رجب الجديد " ضربة معلم" الفنانة هبة مجدى لكى تقوم بدور البطولة النسائية أمام رجب، بعد نجاحهما سوياً فى مسلسل " الأخ الكبير"، ولم تتعاقد هبة رسمياً على العمل حتى الآن، حيث وافقت على المشاركة فى المسلسل بشكل مبدئى، ومقرر أن يتم التعاقد معها خلال الفترة المقبلة، كما يجرى المخرج إسماعيل فاروق ترشيح باقى الأبطال لانضمامهم فى العمل وإبرام التعاقد معهم فى فترة وجيزة استعداداً لانطلاق التصوير.

وسلم المؤلف أحمد عبد الفتاح أول 10 حلقات من مسلسل "ضربة معلم" للجهة المنتجة وهى سينرجى، والمسلسل من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، حيث يتعاون فيه للمرة الثانية على التوالى مع مؤلف ومخرج مسلسله الأخير "الأخ الكبير"، الذى تم عرضه مطلع هذا العام وهما الكاتب أحمد عبد الفتاح والمخرج إسماعيل فاروق وكذلك شركة شركة سينرجى.

وكان آخر ظهور للفنانة هبة مجدى فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل " فرصة ثانية" للنجمة ياسمين صبرى، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته كل من الفنان أحمد مجدى، أيتن عامر، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمدالشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.