ابنة عمر الحريرى ونجل توفيق الدقن فى صورة واحدة.. وتستمر الأجيال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كل من ابنة الفنان الراحل عمر الحريرى ونجل الفنان الراحل توفيق الدقن فى صورة واحدة عبرت عن تواصل الأجيال وامتداد الصداقة بين فنانى الزمن الجميل إلى أبنائهم، فى صورة لخصت مرور سنوات عديدة، وهى الصورة التي نشرتها ميريت عمر الحريرى عبر صفحتها على موقع فيس بوك وعلقت عليها بكتابة رسالة شكر إلى ماضى توفيق الدقن "المستشار ماضى توفيق الدقن ويستمر تواصل الأجيال، الراجل ده مهما قلت....مش حوفيه حقه ....ده بأه كبرنا .... كبير العيله....كبير في كل حاجه بيعملها، .. اتأخرت في نشر الصوره....لاني كنت عايزه صوره لولده ووالدي مع بعض....علشان صداقتهم و حبهم لبعض....هو الي مدينا المدد في حياتنا ....شكراً يا كبير".



ابنة عمر الحريري وابن توفيق الدقن

وكانت عبرت الفنانة ميريت عمر الحريرى عن سعادتها بالتفاعل الكبير مع الصورة التى نشرتها لأبناء أبطال فيلم "سكر هانم"، والتى ضمتها مع ابنة الفنان محمد شوقى، وابنة الفنان عبد المنعم إبراهيم، وحفيد الفنان كمال الشناوى عمر علاء.

وكشفت ميريت، خلال استضافتها فى برنامج "من مصر" على قناة CBC، كواليس التقاط الصورة، عندما دعاها المخرج خالد جلال لحضور عرض مسرحية "سينما مصر"، حيث كان من المفترض تكريم اسم والدها الفنان الراحل عمر الحريرى، عن "إسكتش" قدمه فى فيلم "سكر هانم"، فاقترحت عليه أن يحضر للتكريم أبناء "سكر هانم"، وحضر الجميع عرض المسرحية، ثم التقطت الصورة بنفس ترتيب الظهور فى لقطة من الفيلم.

وقالت ميريت، إن جمعية باسم أبناء فنانى مصر تم إنشاؤها عام 2016، ومن ضمن مهامها إحياء تراث آبائهم من الفنانين العظماء، الذين كانوا مرتبطين جدا بعضهم ببعض، واستمد أبناؤهم منهم هذا المدد واستمروا به، وعن والدها عمر الحريرى قالت، "إن الحياة كانت سهلة وبسيطة جدا وراقية لأن هذه كانت شخصيته، والمسرح أهم حاجة فى حياته، ولما العريس أتقدم لى ونحدد معاد الخطوبة قال بابا لازم تكون يوم الثلاثاء عشان دى إجازة المسرح".