شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تطرح كليب أغنيتها الجديدة "خلينى" عبر يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة التونسية لطيفة، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "خلينى"، عبر قناتها بموقع الفيديوهات"يوتيوب"، كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع موسيقي أمين القلسي، وجيتار إيهاب ليمام.



لطيفة

وكان أخر أعمال لطيفة أغنيتها "رد الباب وغرب"، وذلك عبر قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، حيث حققت نجاحا كبيرا بأكثر من مليون و 200 ألف مشاهدة بعد شهر من طرحها على موقع يوتيوب.





من جانب أخر، أعربت المطربة التونسية لطيفة، من قبل عن حزنها الشديد لانفجارات بيروت التي توفى على أثرها العشرات وجرح المئات، موضحة أن تشعر بما يعانى منه الشعب اللبناني، وأنها كانت على بعد أمتار من حادث انفجار 2005 لموكب الرئيس الشهيد رفيق الحريرى ونشرت المطربة التونسية لطيفة، عبر حسابها بموقع تويتر، جانبًا من مشاركتها في الحفل الافتراضي لمنظمة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تضامنًا مع الشعب اللبناني بعد المأساة التي حلّت به خلال تفجيرات مرفأ بيروت.

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يشار الفنانة لطيفة طلبت أصدقاءها فى العاصمة اللبنانية بيروت، بمعرفة مكان الفنان أنطوان كرباج، حيث كتبت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "نداء خاص لكل أصحابى الغاليين عليا فى بيروت، أرجوكم ليا طلب خاص لو حد يقدر يعرف لى مكان حبيبى وأستاذى القيمة الكبير الفنان الكبير أنطوان كرباج يبعتلى للضرورة، عايزة أطمن عليه، رجاء خاص جدا".

وتقضى الفنانة لطيفة التونسية الإجازة الصيفية فى الساحل الشمالى، وتشارك جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها الرسمية على منصات السوشيال ميديا بين الحين والآخر بصور ومقاطع فيديو لها، لاقت تفاعلا كبيرا وإعجابا شديدا بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى.