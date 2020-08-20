شكرا لقرائتكم خبر عن خطة مخرجة "فى يوم ليلة" للانتهاء من المسلسل فى أكتوبر بسبب "الملك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف السيناريست مصطفى جمال هاشم على كتابة النصف الثانى من حلقات مسلسل "فى يوم وليلة" للفنان أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل، والذى تصل عدد حلقاته إلى 35 حلقة، حيث تواصل مخرجة العمل شيرين عادل اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة بعد التعاقد مع أيتن عامر لدور البطولة النسائية وانضمام الفنانة الشابة ولاء الشريف لأسرة العمل.

ووضعت المخرجة شيرين عادل خطة لانطلاق التصوير قبل نهاية الشهر الجارى من أجل الانتهاء من العمل خلال شهر أكتوبر المقبل، خاصة أنها مرتبطة بمسلسل جديد وهو "الملك" مع النجم محمد إمام وتأليف محمد صلاح العزب للعرض فى شهر رمضان المقبل وترغب فى الحصول على وقت كاف للتحضير للعمل.



احمد رزق وايتن عامر

مسلسل "فى يوم وليلة" يسجل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا مسلسل "خط الإيد" من نوعية الـ 45 حلقة، والذى عرض مطلع شهر يناير الماضى وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف.

يذكر أن المؤلف مصطفى جمال هاشم كتب سيناريو وحوار مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى فى شهر رمضان الماضى، كما كتب أيضاً مسلسل "30 يوم" بطولة آسر ياسين وباسل خياط ونجلاء بدر ووليد فواز وانجى المقدم، اضافة إلى مشاركته فى كتابة مسلسل "كلام على ورق" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى.