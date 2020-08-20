شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى يعود لخشبة المسرح بـ"هاملت" بعد غياب 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم أحمد السعدنى لبدء بروفات مسرحية جديدة بعنوان "هاملت" عقب الاستقرار على جميع الفنانين المشاركين فى العرض وإتمام تعاقداتهم، ويجسد السعدنى خلال المسرحية دور هاملت وذلك بعد غياب عن المسرح لمدة 10 سنوات بعدما شارك فى مسرحية سكر هانم.

والمسرحية من إخراج عصام السيد، وإشراف إيهاب فهمى، مدير المسرح القومى، وسوف يشارك فى المسرحية عدد كبير من النجوم، إضافة إلى أن المسرحية ستضم مجموعة من الوجوه الشابة من طلاب قسم المسرح.

يذكر أن أحمد السعدنى يحرص الفنان دائماً على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصور وفيديوهات من حياته اليومية فى كثير من الأحيان، ومؤخرا نشر صورة جديدة له من عطلته الصيفية التي يقضيها حالياً عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

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وشارك السعدنى متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة له برفقة ابنه، ممازحا نجله قائلا: "راجلى طويل القامة"، حيث لاقت الصورة إعجاب الكثيرين من متابعى السعدنى عبر المنصة الاجتماعية.